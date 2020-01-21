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Недопуск детей бэй вакцинации в школу: кто будет решать, кого пускать

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Недопуск детей в школу без вакцины / unsplash.com

Директора учебных заведений будут ответственными за решение о допуске или недопуске детей без прививок в школы.

Об этом в интервью Интерфаксу-Украина рассказала глава Министерства образования и науки Анна Новосад.

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Министр образования и науки Анна Новосад
“За каждую конкретную школу отвечает директор. Поэтому, очевидно, если будет принято какое-то решение по этому поводу, то это будет ответственность руководителя учебного заведения – принять в школу ребенка или предложить какую-то другую форму обучения, учитывая имеющуюся справку”.

Она также отметила, что Минобразования обратилось к Министерству здравоохранения с просьбой внести изменения в справку 086, которая является обязательной для зачисления учащегося в учебное заведение, чтобы там была информация о наличии прививок.

Сейчас в справке 086 указывают:

  • фамилия и имя ребенка, дату его рождения и пол;
  • место жительства ребенка, телефон родителей;
  • наименование общеобразовательного учебного заведения, класс;
  • дату проведения обязательного медицинского профилактического осмотра (а также дату предыдущего профосмотра и рекомендованную дату следующего);
  • заключение о состоянии здоровья ребенка (если школьник имеет определенное заболевание, то по решению одного из родителей в этой справке может быть сделана соответствующая запись);
  • группу для занятий физической культурой;
  • рекомендации.

Также для зачисления в школу нужна справка 063, в которой содержится информация о проведении вакцинации или ревакцинации, а также туберкулиновых проб.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Здоровая жизнь Министерство образования Украины Учеба Министерство здравоохранения Украины Вакцинация Профилактика заболеваний Новости Здоровье Дети
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