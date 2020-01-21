Недопуск детей бэй вакцинации в школу: кто будет решать, кого пускать

Директора учебных заведений будут ответственными за решение о допуске или недопуске детей без прививок в школы.

Об этом в интервью Интерфаксу-Украина рассказала глава Министерства образования и науки Анна Новосад.

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Министр образования и науки Анна Новосад “За каждую конкретную школу отвечает директор. Поэтому, очевидно, если будет принято какое-то решение по этому поводу, то это будет ответственность руководителя учебного заведения – принять в школу ребенка или предложить какую-то другую форму обучения, учитывая имеющуюся справку”.

Она также отметила, что Минобразования обратилось к Министерству здравоохранения с просьбой внести изменения в справку 086, которая является обязательной для зачисления учащегося в учебное заведение, чтобы там была информация о наличии прививок.

Сейчас в справке 086 указывают:

фамилия и имя ребенка, дату его рождения и пол;

место жительства ребенка, телефон родителей;

наименование общеобразовательного учебного заведения, класс;

дату проведения обязательного медицинского профилактического осмотра (а также дату предыдущего профосмотра и рекомендованную дату следующего);

заключение о состоянии здоровья ребенка (если школьник имеет определенное заболевание, то по решению одного из родителей в этой справке может быть сделана соответствующая запись);

группу для занятий физической культурой;

рекомендации.

Также для зачисления в школу нужна справка 063, в которой содержится информация о проведении вакцинации или ревакцинации, а также туберкулиновых проб.



Когда делать прививки \ Инфографика 24 канала

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