По словам ученых, в Украине пандемия коронавируса уже прошла фазу ежедневного роста. Зато с конца мая наблюдается тенденция медленного угасания пандемии.

Согласно исследованиям Мирового центра данных "Геоинформатика и устойчивое развитие" при КПИ имени Игоря Сикорского, на ближайшие 6 дней предполагается медленный спад пандемии в Украине с уровнем плато 300-450 новых инфицированных в сутки.

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По словам исследователей, количество новых больных, вероятно, будет значительно ниже суточного количества тех пациентов, которые выздоровели.

Зато медленное угасание будет монотонным и будет держаться на уровне плато примерно до конца месяца. Если обстоятельства будут благоприятными, то в течение июля ученые прогнозируют более чем двукратный спад болезни.

Также исследователи объяснили, почему вторая фаза распространения COVID-19 в Украине была такой затяжной. Они считают, что причина этому – плохое соблюдение карантинных ограничений гражданами, неосторожность на протяжении весенних религиозных праздников и недостаточное качество медицины в стране.