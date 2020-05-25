Почему стоит есть спаржу: 5 полезных свойств

Спаржа – растение, которое является совсем необычным для украинцев, однако недавно о нем стали говорить чаще. Спаржа очень популярна именно в европейских странах. Ее употребляют в разном виде. Однако чем полезна спаржа и с чем она лучше всего подходит – читайте дальше.

Об этом в эфире утреннего шоу на 24 канале рассказала диетолог Светлана Фус. Она отметила, что спаржа полезна не только для хорошего самочувствия, но и помогает функционировать отдельным органам, а также влияет на похудение.

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Полезные свойства спаржи

улучшает пищеварение;

питательная;

низкокалорийная;

улучшает зрение;

хорошо влияет на мочевыделительную систему.

Спаржа – необычный продукт для украинцев, так как ее почти не выращивают в Украине. Обычно в супермаркетах можно купить только импортный продукт.

Однако, по словам диетолога Светланы Фус, сейчас это растение набирает популярность, именно поэтому, вероятнее всего, совсем скоро станет хорошей индустрией.

► В каком виде ее употреблять

Спаржу можно приготовить по-разному. Диетолог советует использовать ее как гарнир – потреблять с рыбой или мясом.

"Обычно готовлю на пару или привариваю. Однако она бывает разная. Чем белее она, моложе, тем мягче. А лучше вечером съесть ее с чесночным соусом. Это просто великолепно", – отметила диетолог.

Приготовленная спаржа / Фото vsmak

По словам Светланы Фус, спаржа очень сытная. Достаточно всего около 100 граммов для 1 порции, чтобы полноценно поужинать.

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► Спаржа не дешевая, однако ее можно заменить

В Украине килограмм спаржи стоит более 200 гривен. Конечно, часто потреблять этот продукт – не всем по карману. Это одно из основных препятствий, почему спаржа не популярна в Украине.

Однако диетолог заверила, что нередко этот продукт можно заменить не менее полезным.

Можно заменить стручковой фасолью. Она обладает схожими питательными свойствами, как в спарже. Такой продукт должен быть в рационе,

– заверила диетолог.

Стручковая фасоль доступна для людей круглый год, так как ее можно купить даже в замороженном виде.

Приготовленная стручковая фасоль / Фото klopotenko.com