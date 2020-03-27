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Почему коронавирусом заражаются не все люди: ответ вирусолога

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Почему коронавирусом заражаются не все люди / Getty Images

В зоне риска заразиться COVID-19 находятся пожилые люди, но есть случаи инфицирования людей и младшего возраста. Почему при одинаковых условиях кто-то может подхватить коронавирус, а другой нет– отвечает вирусолог.

Об актуальных вопросах по распространению коронавируса журналисты 24 канала поговорили с вирусологом Аллой Мироненко.

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Врач подтвердила, что в зоне риска сложных последствий COVID-19 находятся люди старше 60 лет.

Это люди имеют уже какие-то определенные хронические болезни, у них иммунная система из-за возраста уже не так реагирует и не может справиться. Поэтому человек не может выздороветь,
– объяснила Алла Ивановна.

Вирусолог сказала, что есть люди, у которых очень интенсивно протекает болезнь с ярко выраженными симптомами и быстро развивается пневмония.

А бывают случаи, когда у больного нет симптомов. Чаще всего такое случается у детей. Из-за этого коронавирус еще более опасен.

"То есть ребенок инфицируется, но симптомов может никак и не быть, или они очень слабые (плохо выраженные симптомы болезни) и никто даже не догадывается, что у ребенка есть возбудитель", – добавила Мироненко.

Вирусолог развенчала популярные мифы о коронавирусе: смотрите видео


Как защитить себя от коронавируса / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Коронавирус COVID-19 Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь
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