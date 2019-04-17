Почему возникает грусть после секса

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Грусть после секса
Грусть после секса / pixabay.com

Известно, что у женщин существует психическое явление, название которого "постсексуальная дисфория" или "посткоитальный блюз" или по-простому – "грусть после секса".

По данным исследования от 2015 года 50% женщин хотя бы один раз испытывали чувство грусти, злости или обиды после секса, а также острый дефицит "объятий", рассказала уролог Дарья Чернышева.

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Причем это совершенно не зависело от того, как прошел половой акт, и какие отношения были между партнерами. Но до недавнего времени никто не знал бывают ли мужчины грустными после секса.

И вот в 2018 австралийцы закончили первое подобное исследование, которое проводилось одновременно во многих странах. Оказалось, что 40% мужчин тоже хотя бы один раз были огорчены после секса. Некоторые описывали это чувство как "грусть, тревогу, раздражение или даже желание поспорить/поссориться с партнером".

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4% респондентов ответили, что подобные ощущения возникают у них после каждого полового акта. Оказалось, что чаще подобную грусть испытывают люди, которые находятся в постоянном эмоциональном напряжении и подверглись сексуальному насилию когда-либо.

Ученые не могут точно указать механизмы, которые лежат в основе этого феномена. Может быть причина в снижении некоторых нейромедиаторов после полового контакта, в подсознательном ощущении, что "секс – это пошло и грязно" или в окончании интимности и духовной близости, которая была в половом акте.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Психология Секс
Источник: Здоров'я 24
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