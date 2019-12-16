Популярные лекарства могут уменьшить риск возникновения рака груди

Проведенное в США исследование показало, что прием ибупрофена может снизить шансы заболеть раком молочной железы у женщин с высоким риском этого заболевания.

Работа под руководством Эми Дэгни, хирурга-онколога из клиники в Миннесоте, позволила ученым сделать вывод о том, что регулярный прием противовоспалительных препаратов, ибупрофена или напроксена, может защитить от онкозаболеваний груди, пишет The Daily Mail.

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В частности, доктор Эми Дэгни утверждает, что использование этих препаратов эффективно для снижения риска рака груди после доброкачественной биопсии молочной железы.

Как проходило исследование?

Научная группа обследовала 3089 женщин, которые болели раком молочной железы в период между 1992 и 2001 годами. Предварительно эти участницы проходили биопсию, которая подтвердила доброкачественность опухоли. Вместе с тем, вероятность заболеть раком груди в будущем оценивалась для женщин как высокая. В результате у 313 женщин развился рак молочной железы.



Ибупрофен уменьшает риск рака на 40%

Результаты исследования

Научные специалисты обнаружили, что женщины, которые принимали противовоспалительные препараты после проведения биопсии, были значительно лучше защищены от рака груди. Конкретно, те участницы исследования, которые использовали ибупрофен или напроксен, демонстрировали примерно 40% снижения риска рака молочной железы.

В свою очередь, женщины, которые использовали аспирин, не имели никакого снижения риска рака молочной железы.

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