Правительство Франции запретило врачам назначать гидроксихлорохин пациентам с COVID-19

Французское министерство здравоохранения отозвало разрешение на использование гидроксихлорохина в период лечения коронавируса.

Правительство Франции заявило, что нет достаточно доказательств о пользе гидроксихлорохина во время течения коронавируса, сообщает CNN.

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Решение было принято после того, как в ВОЗ заявили о прекращении исследований гидроксихлорохина как потенциального препарата против коронавируса. В правительстве Франции добавили, что решение может быть пересмотрено в будущем, когда появятся новые данные клинических исследований.

Пока данные, собранные Высшим советом по вопросам здравоохранения Франции, свидетельствуют о связи между использованием гидроксихлорохина и "сердечной токсичностью". Особое побочное действие заметили при использовании препарата в сочетании с антибиотиком азитромицином.

Напомним, что недавно в медицинском журнале The Lancet появилось исследование, которое демонстрировало серьезное побочное действие гидроксихлорохина и хлорохина во время течения коронавируса. Ученые утверждают, что использование этих препаратов в период болезни повышает риск смертности примерно вдвое.