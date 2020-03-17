Рада поддержала проект о доступных лекарственных средствах
Верховная Рада собралась на внеочередное заседание утром 17 марта, чтобы рассмотреть законопроект, касающийся изменений в законодательных актах, направленных на повышение доступности лекарственных средств и медицинских изделий.
За такое решение на внеочередном заседании проголосовали 290 депутатов.
Как говорится на сайте Верховной Рады, законопроектом 2538 предлагалось внести соответствующие изменения в те основы законодательства Украины, которыми меняется порядок государственных закупок лекарственных средств и медицинских изделий.
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Законопроект направлен на:
- обеспечение возможности осуществлять закупки медицинских товаров за средства государственного бюджета с привлечением Закупочной организации,
- применение прозрачных закупочных процедур и экономии бюджетных средств, что позволит обеспечить пациентов Украины жизненно необходимыми, эффективными, безопасными и качественными лекарственными средствами и другими медицинскими товарами,
- будет способствовать выполнению взятых Украиной на себя международных обязательств.
Министерство здравоохранения Украины будет оставаться главным распорядителем бюджетных средств. Закупочная организация будет осуществлять закупки медицинских товаров за средства государственного бюджета в рамках программ, которые будут определены как стратегические.
Кроме этого, Рада поддержала проект Закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно повышения доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются за средства государственного бюджета, и создание условий для закупок в сфере здравоохранения за средства государственного бюджета" – "за" проголосовали 295 нардепов.
В частности, этот закон предусматривает освобождение от налога на добавленную стоимость операций по ввозу в Украину медицинских товаров, которые будут закупаться за средства государственного бюджета закупочной организацией.
Какие карантинные меры действуют в Украине по состоянию на 16 марта:
- В Украине по всей территории 12 марта объявили карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года. Не работают учебные заведения, не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей.
- Украинцам рекомендуют работать дистанционно, избегать людных мест и не выходить на улицу без надобности.
- Города тем временем вводят более жесткие меры. На Львовщине закрывают все, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок. К таким мерам безопасности прибегли и в Киеве, Черновцах, Одессе, Ивано-Франковске Тернополе, Ужгороде, Запорожье и Житомире.
- Кроме того, Украина от 16 марта закрыла свои границы для иностранцев и с 17 марта прекращает международное авиа и железнодорожное сообщение.
- Впрочем, Кабмин уже 16 марта может ввести в действие новые ограничения. Они касаются отмены междугородного пассажирского автобусного, железнодорожного и авиасообщения, а также ограничений в общественном транспорте, закрытие заведений, заведений культуры и тому подобное.
Какие ограничения предлагают украинцам из-за коронавируса / Инфографика 24 канала
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