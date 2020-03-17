Рада поддержала проект о доступных лекарственных средствах

Верховная Рада собралась на внеочередное заседание утром 17 марта, чтобы рассмотреть законопроект, касающийся изменений в законодательных актах, направленных на повышение доступности лекарственных средств и медицинских изделий.

За такое решение на внеочередном заседании проголосовали 290 депутатов.

Как говорится на сайте Верховной Рады, законопроектом 2538 предлагалось внести соответствующие изменения в те основы законодательства Украины, которыми меняется порядок государственных закупок лекарственных средств и медицинских изделий.

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Законопроект направлен на:

обеспечение возможности осуществлять закупки медицинских товаров за средства государственного бюджета с привлечением Закупочной организации,

с привлечением Закупочной организации, применение прозрачных закупочных процедур и экономии бюджетных средств, что позволит обеспечить пациентов Украины жизненно необходимыми, эффективными, безопасными и качественными лекарственными средствами и другими медицинскими товарами,

будет способствовать выполнению взятых Украиной на себя международных обязательств.

Министерство здравоохранения Украины будет оставаться главным распорядителем бюджетных средств. Закупочная организация будет осуществлять закупки медицинских товаров за средства государственного бюджета в рамках программ, которые будут определены как стратегические.

Кроме этого, Рада поддержала проект Закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно повышения доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются за средства государственного бюджета, и создание условий для закупок в сфере здравоохранения за средства государственного бюджета" – "за" проголосовали 295 нардепов.

В частности, этот закон предусматривает освобождение от налога на добавленную стоимость операций по ввозу в Украину медицинских товаров, которые будут закупаться за средства государственного бюджета закупочной организацией.

Какие карантинные меры действуют в Украине по состоянию на 16 марта:

В Украине по всей территории 12 марта объявили карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года. Не работают учебные заведения, не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей.

Украинцам рекомендуют работать дистанционно, избегать людных мест и не выходить на улицу без надобности.

Города тем временем вводят более жесткие меры. На Львовщине закрывают все, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок. К таким мерам безопасности прибегли и в Киеве, Черновцах, Одессе, Ивано-Франковске Тернополе, Ужгороде, Запорожье и Житомире.

Кроме того, Украина от 16 марта закрыла свои границы для иностранцев и с 17 марта прекращает международное авиа и железнодорожное сообщение.

Впрочем, Кабмин уже 16 марта может ввести в действие новые ограничения. Они касаются отмены междугородного пассажирского автобусного, железнодорожного и авиасообщения, а также ограничений в общественном транспорте, закрытие заведений, заведений культуры и тому подобное.



Какие ограничения предлагают украинцам из-за коронавируса / Инфографика 24 канала

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