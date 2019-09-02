Создали первый препарат против заикания

Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде провели первое тестирование препарата от заикания – он называется "Экопипам". Его эффективность оценивали на девяти людях.

У всех добровольцев степень заикания была разной, но восьминедельный прием препарата на всех сказался положительно – увеличилась скорость речи, чтение стало быстрее, а периоды заикания сократились.

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Авторы исследования уточняют, что два пациента с тяжелыми симптомами добились скромных результатов. При этом не было зафиксировано никаких серьезных побочных эффектов, ни один пациент не прекратил лечение, и не было никаких сигналов, которые говорят о развитии у них сопутствующих расстройств.



Создали лекарства против заикания

"Экопипам" направлен на блокирование D1-рецепторов дофамина. Исследования показали, что повышение его активности играет важную роль в возникновении заикания.

Следующее испытание пройдет на большей выборке – участие в нем примут уже 100 добровольцев. Если эффективность подтвердится, то препарат признают первым в мире лекарством против заикания.

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