В каком возрасте занятия спортом продлевают жизнь

Ученые из Великобритании и Соединенных Штатов Америки обнаружили, что занятия спортом снижают риск преждевременной смерти у людей среднего возраста.

Исследователи опросили 300 тысяч американцев в возрасте от 50 до 71 лет, пишет Jama Network Open.

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В анкете они указывали, как часто занимаются спортом или же физическим трудом. В 2011 ученые проанализировали, сколько участников умерло и по каким причинам.

Ученые учитывали такие факторы как возраст, пол, отношение к курению, питание. Выяснилось, что риск преждевременной смерти был ниже среди участников, которые были физически активны после 40 лет.

Участники в возрасте от 40 до 61 лет, которые занимаются спортом до 7 семей в неделю, имели на 35% ниже риск смерти по сравнению с их ровесниками, которые не занимались спортом.

Этот результат был примерно такой же, как и у людей, которые с подросткового возраста занимались спортом.

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