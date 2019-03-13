В Украине запретили лекарства от рака

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила препарат от рака простаты и от холестаза.

Постоянный запрет ведомство запретило 12 марта.

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Речь идет о "Золадекс", капсуле для подкожного введения пролонгированного действия по 3,6 мг в шприц-аппликаторе с защитным механизмом №1 серии NY 019. Производителем лекарства является АстраЗенека ЮК Лимитед, Великобритания.

Одну серию препарата "Золадекс" запретили из-за нарушения требований законодательства Украины.

Препарат назначают для лечения рака предстательной железы (рака простаты), рака молочной железы, эндометриоза, фибромы матки, и тому подобное.

Под постоянный запрет попал "Адециклол", порошок 400 мг/5 мл и растворитель для раствора для инъекций, 5 флаконов с порошком и 5 ампул с растворителем по 5 мл в контурной ячейковой упаковке; по 1 контурной ячейковой упаковке в пачке серии 171075/169050. Изготовляют лекарства в Италии Биомедика Фоскама Групп С.п.А.



В Украине запретили серию препарата "Адециклол"

Показания к применению лекарства " Адециклол":

• Внутрипеченочный холестаз (застой желчи) у взрослых, в том числе у больных на хронический гепатит различной этиологии и цирроз печени.

• Внутрипеченочный холестаз у беременных.

• Депрессивные синдромы.

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