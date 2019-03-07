В Украине запретили лекарства от старческого слабоумия

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила лекарства от старческого слабоумия (деменции).

Решение о временном запрете установили 6 марта.

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Речь идет о "Вазавитал", капсулы по 10 капсул в блистере, по 3 блистера в коробке из картона серии 020618. Производителем лекарства является ООО "АСТРАФАРМ", Украина.

Запрет установили из-за несоответствия по показателю "однородность массы содержимого капсул" до регистрационного удостоверения UA/6628/01/01.

Препарат применяют для профилактики и в комплексном лечении:

• дисциркуляторной энцефалопатии с нарушениями внимания, памяти, восприятия, снижениея интеллектуальной способности;

• при начальной стадии болезни Альцгеймера;

• нейросенсорных нарушений: кохлеовестибулярный синдром (шум в ушах, гипоакузия, головокружение);

• диабетической ретинопатии;

• артериопатии нижних конечностей (боль при ходьбе, трофические нарушения);

• синдрома Рейно.

Деменция – что это? Это синдром нарушения когнитивных функций (нарушения кратковременной и долговременной памяти, мышления, и т. п) в результате органического поражения мозга. Частота деменции возрастает с возрастом. В Украине деменцией страдают 63 тысячи человек, ежегодно заболевают более 4,5 тысячи человек.

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