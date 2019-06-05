В Украине запретили популярные лекарства от высокого давления

62 Читати новину українською
В Украине запретили одну серию препарата "Карвиум"
В Украине запретили одну серию препарата "Карвиум" / undark.org

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила запрет на реализацию и использование одной серии препарата от высокого давления "Карвиум".

Такое решение ведомство приняло в среду, 5 июня.

Читайте также: Запрет лекарств: какие препараты запретили в Украине

Речь идет о "Карвиуме", таблетках по 6,25 мг, по 15 таблеток в блистере, по 2 блистера в картонной пачке серии 474364.

Производителем лекарств является Лабормед-Фарма С.А., Румыния.

Препарат запретили на основании отрицательного заключения о качестве ввезенного в Украину лекарственного средства.

В Україні заборонили одну серію препарату
В Украине запретили одну серию препарата "Карвиум"

При каких болезнях назначают "Карвиум"

  • Эссенциальная артериальная гипертензия, в качестве монотерапии или в комбинации с другими антигипертензивными средствами;
  • Хроническая стабильная стенокардия;
  • Лечение хронической сердечной недостаточности умеренной и тяжелой степени, как дополнение к стандартной терапии диуретиками, дигоксином или ингибиторами АПФ.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Сколько украинцев довольны работой Зеленского на посту президента
сегодня
824
Теги: Новости Здоровье Здоровье Лекарства Сердечно-сосудистые заболевания Медицина
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Безопасный загар: как правильно выбрать солнцезащитный крем
4 июня 19:45 Безопасный загар: как правильно выбрать солнцезащитный крем
Юлія Девда 742
Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
4 июня 15:45 Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
Юліана Вінтюк 26356
Тест: что вы знаете о сексе?
4 июня 08:45 Тест: что вы знаете о сексе?
Олександр Бевза 2501
Каковы полезные свойства растительного молока
1 июня 12:51 Каковы полезные свойства растительного молока
Юлія Девда 586
Почему нужно пересесть на велосипед: 8 причин
1 июня 08:46 Почему нужно пересесть на велосипед: 8 причин
Юлія Девда 1340
Новости
Больше новостей
Залиште відгук