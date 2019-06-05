В Украине запретили популярные лекарства от высокого давления

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила запрет на реализацию и использование одной серии препарата от высокого давления "Карвиум".

Такое решение ведомство приняло в среду, 5 июня.

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Речь идет о "Карвиуме", таблетках по 6,25 мг, по 15 таблеток в блистере, по 2 блистера в картонной пачке серии 474364.

Производителем лекарств является Лабормед-Фарма С.А., Румыния.

Препарат запретили на основании отрицательного заключения о качестве ввезенного в Украину лекарственного средства.



В Украине запретили одну серию препарата "Карвиум"

При каких болезнях назначают "Карвиум"

Эссенциальная артериальная гипертензия, в качестве монотерапии или в комбинации с другими антигипертензивными средствами;

Хроническая стабильная стенокардия;

Лечение хронической сердечной недостаточности умеренной и тяжелой степени, как дополнение к стандартной терапии диуретиками, дигоксином или ингибиторами АПФ.

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