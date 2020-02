Звук будильника влияет на ваше здоровье: какие мелодии безопасны

Постоянный повтор будильника плохо влияет на нервную систему и может провоцировать чувство тревожности. Впрочем, как оказалось, отдельные мелодии по-разному влияют на наше самочувствие после пробуждения.

Ученые из Мельбурнского королевского технологического университета доказали, что резкие сигналы будильника могут нарушать мозговую деятельность, в частности когнитивные функции и нервную систему.

Неправильное пробуждение может быть причиной низкой работоспособности в течение первых четырех часов.

Если, вместо сигнала будильника, поставить мелодичную композицию, то это наоборот поможет постепенно и эффективно перейти в работоспособное состояние и оставаться бодрыми долгое время.

Специалисты также привели как пример композиции, которые положительно влияют на организм человека во время пробуждения. Это композиции – "Good Vibrations" группы The Beach Boys или "Close to Me" The Cure.



Утро должно быть спокойным и приятным/Фото:Unsplash

Согласно опросам, люди чувствовали себя лучше, если утром во время пробуждения слышали не классические резкие звуки будильника, а приятные мелодии, которые настраивали их на хороший день и хорошее самочувствие.

А вот громкость сигнала или его продолжительность не влияли на инерцию сна.

Резюмируя, не пытайтесь подобрать наихудший звук, чтобы точно проснуться и чтобы выключить его. Это плохо для вашей нервной системы, мозга и работоспособности.

