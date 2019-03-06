Скільки повинно бути сексуальних партнерів

У підлітковому віці у людини лише починають розвиватися сексуальні вподобання. У цей період формується лібідо, починається його перша стадія – романтична або ж платонічна.

Сексолог Ольга Василенко зазначає, що у цей романтичний період підлітки вчиться обирати партнера для відносин. Це період перших побачень, поцілунків і прогулянок.

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Чим більше підліток перебирає партнерів на етапі просто романтики і дружби (без сексу), тим краще розуміє хто йому потрібен.

Сексолог Ольга Василенко “Не тримайте дітей за ґратами, давайте їм можливість набиратися досвіду. Так вони зрозуміють хто їм потрібен. Фраза "Тобі потрібно визначитися, міняєш хлопчиків / дівчаток як рукавички" від батьків підлітків дурна і шкідлива”.

Другу стадію лібідо – еротичну – ми проживаємо з 12 до 26 років. Вона допомагає людині зрозуміти, кого хочемо бачити "у своєму ліжку". Але не завжди має бути багато сексуальних партнерів.

Під час сексуальної стадії, тобто третьої стадії лібідо, секс набуває форми близькості, яка є важливою складовою щасливих сімейних відносин.

Сексолог зазначає: не так страшно мати одного партнера все життя, якщо перехід з романтичного на еротичне лібідо був правильний і ви "попали в ціль". Ви зустріли ту людину і пройшли з нею ці етапи формування лібідо, ви не поспішали з сексом і коли перейшли до нього, то вас все влаштувало.

Гірше, коли щось пішло не так і людина змушена терпіти, щоб зберегти відносини. Причини можуть бути різними, але ця проблема є для обох партнерів.

Ольга Василенко “Тоді логічно, що можуть бути і зради. Тільки не варто прикриватися фразою: "Це був мій перший партнер і хотілося різноманітності". Ви помилилися з вибором або не докладаєте зусиль для хорошого сексу. Це відбувається у 90% випадків. Найпростіше прикриватися шаблонними фразами без взяття відповідальності”.

Так, ті, у кого партнерів було більше, ніж один, вже точно знають кого хочуть. Тому що їм є з чим порівняти.

Висновок: може бути один сексуальний партнер, може бути і декілька. Головне, щоб у сексі та у відносинах у вас не виникало проблем.

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