Створили відеогру, яка підвищує концентрацію уваги у дітей

Приблизно 97% підлітків, які грають у відеоігри, мають потенціал до розвитку уваги, а не до її втрати.

Дослідницька група спроєктувала відеогру, яка покращує увагу дітей, повідомляє University of Wisconsin-Madison.

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Більшість освітніх відеоігор орієнтовані на подання інформації: різних фактів з конкретного предмета, наприклад, з біології або хімії. Наша мета інакша, адже ми хочемо змінити когнітивні або емоційні процеси – те, як діти думають та обробляють інформацію, яку намагаються дізнатися,

– розповідає провідна авторка дослідження Олена Паценко.

Гра під назвою "Tenacity" вимагає, щоб гравці рахували своє дихання, торкаючись сенсорного екрана – це дозволяє користувачеві просуватися вперед. Гра веде людину через розслаблювальні пейзажі, такі як давньогрецькі руїни та космос.

Гравці заробляють більше очок і просуваються в грі, якщо точно слідують її правилам. Такий метод тренує усвідомленість та зосередженість.



Гра може покращити когнітивні функції людини / wisc.edu

Під час дослідження 95 підлітків були випадковим чином розподілені в одну з двох груп: "Tenacity", або "Fruit Ninja".

Кожному з учасників запропонували грати свою гру 30 хвилин на день впродовж двох тижнів. До та після закінчення експерименту фахівці провели сканування мозку учасників.

Дослідники виявили, що у підлітків з групи Tenacity відбулись зміни в з'єднанні між лівою дорсолатеральною префронтальною корою і лівою нижньою тім'яною корою головного мозку, які відповідають за увагу. А діти, які грали у Fruit Ninja, не продемонстрували цих змін.

Проходження гри "Tenacity": відео

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