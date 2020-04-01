У Харківському палаці спорту розмістять хворих на коронавірус, якщо у лікарнях не буде місць

Харківський палац спорту стане альтернативним місцем для розміщення хворих на COVID-19. Тобто у випадку великого спалаху, його переобладнають під лікарню.

Про це мер міста Харків Геннадій Кернес розповів Українській Правді під час інтерв'ю.

До теми Чому важлива самоізоляція, якщо є підозра на коронавірус та як це правильно зробити

Харківський Палац спорту розташований на проспекті Петра Григоренка й в ньому достатньо місця, аби розмістити хворих у випадку масового розповсюдження коронавірусу в області.

Разом з тим Кернес уточнив, що до таких заходів вдадуться лише у тому випадку, коли в медичних закладах не вистачатиме місць.

Ми розглядали Палац спорту як об'єкт, в якому, якщо що, можна збудувати лікарню. Ви самі розумієте – там великий зал, там проводяться виставки і концерти, там можна нормально все організувати,

– пояснив Кернес.

Як відрізнити коронавірус від схожих інфекцій / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.