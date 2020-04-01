У Харківському палаці спорту розмістять хворих на коронавірус, якщо у лікарнях не буде місць
Харківський палац спорту стане альтернативним місцем для розміщення хворих на COVID-19. Тобто у випадку великого спалаху, його переобладнають під лікарню.
Про це мер міста Харків Геннадій Кернес розповів Українській Правді під час інтерв'ю.
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Харківський Палац спорту розташований на проспекті Петра Григоренка й в ньому достатньо місця, аби розмістити хворих у випадку масового розповсюдження коронавірусу в області.
Разом з тим Кернес уточнив, що до таких заходів вдадуться лише у тому випадку, коли в медичних закладах не вистачатиме місць.
Ми розглядали Палац спорту як об'єкт, в якому, якщо що, можна збудувати лікарню. Ви самі розумієте – там великий зал, там проводяться виставки і концерти, там можна нормально все організувати,
– пояснив Кернес.
Як відрізнити коронавірус від схожих інфекцій / Інфографіка 24 каналу
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