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У Харківському палаці спорту розмістять хворих на коронавірус, якщо у лікарнях не буде місць

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Харківський палац спорту можуть переробити під лікарню / 2gis.ua

Харківський палац спорту стане альтернативним місцем для розміщення хворих на COVID-19. Тобто у випадку великого спалаху, його переобладнають під лікарню.

Про це мер міста Харків Геннадій Кернес розповів Українській Правді під час інтерв'ю.

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Харківський Палац спорту розташований на проспекті Петра Григоренка й в ньому достатньо місця, аби розмістити хворих у випадку масового розповсюдження коронавірусу в області.

Разом з тим Кернес уточнив, що до таких заходів вдадуться лише у тому випадку, коли в медичних закладах не вистачатиме місць.

Ми розглядали Палац спорту як об'єкт, в якому, якщо що, можна збудувати лікарню. Ви самі розумієте – там великий зал, там проводяться виставки і концерти, там можна нормально все організувати,
– пояснив Кернес.

Коронавірус

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Спорт Лікарня Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Харкова Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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