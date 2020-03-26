У Херсонській області всіх вагітних та людей з пневмонією тестуватимуть на коронавірус

Місцева влада запевнила, що в області є достатньо тест-систем, аби у кожного виявити коронавірус в лабораторних умовах.

Про це під час брифінгу розповів директор департаменту охорони здоров'я Херсонської облдержадміністрації Віктор Короленко.

До теми Як впливає коронавірус на вагітність та новонароджених

Тест на коронавірус робитимуть усім вагітним без винятку та незалежно від того, чи є у жінки симптоми хвороби. Окрім того, обіцяють перевіряти усіх пацієнтів з пневмонією й експрес-тестами, і тест-системами.

Короленко зауважив, що лабораторія, яка перевірятиме зразки на наявність Covid-19, має необхідне обладнання та відповідні технічні умови.

До слова, великих досліджень про вплив коронавірусу на вагітність поки що не з'явилося. Але фахівці проаналізували доступні дані, згідно з якими визначили, що вагітні жінки не є вразливішими до інфекції та не хворіють частіше.

Кожна породілля, яка хворіла на Covid-19, народила успішно, а серед немовлят не виникало ніяких патологій. Більшість вагітних жінок мали легкі симптоми хвороби. Серед обстежених в Китаї 147 жінок, важкі симптоми мали 8% і лише 1 жінка потребувала штучної вентиляції легень.

Але все ж вагітних відносять до групи ризику, адже ризики після інфікування високі.

Також фахівці поки що зійшлися на думці, що коронавірус не передається внутрішньоутробно.

Станом на 26 березня в Україні зафіксовано 156 випадки зараження коронавірусом, з яких 5 летальних, а 1 людина одужала.



Які тести проводять на коронавірус Covid-19/Інфографіка 24 Каналу

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