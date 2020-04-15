У Києво-Печерській лаврі виявили ще один випадок коронавірусу

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що на території Києво-Печерської лаври виявили ще один випадок COVID-19.

Про новий випадок зараження Віталій Кличко розповів під час онлайн-пресбрифінгу.

До теми У Києво-Печерській Лаврі вже заразилися коронавірусом майже 100 осіб: 2 людини померли

Кличко розповів, що людей з показаннями госпіталізують. За минулу добу з Києво-Печерської лаври госпіталізували 1 монахиню та 2 учнів з семінарії.

14 квітня у лаврі продезінфікували всі будівлі, враховуючи приміщення духовної академії та семінарії.

Вчора у лаврі провели посилену дезінфекцію всіх будівель, а також приміщень духовної академії та семінарії. Встановили там медичні пости, вимірюють температуру та рівень оксигенації монахам з ознаками хвороби та тим, хто лікуються на самоізоляції,

– розповів Кличко.

Мер столиці додав, що в лаврі від учора медики взяли зразки на аналізи у 27 людей. За його словами, збір зразків для тестувань продовжується.

Що відомо про спалах коронавірусу у Києво-Печерській лаврі?

У лаврі виявили вже близько 100 випадків коронавірусу. Відомо, що серед хворих є й одіозний настоятель Павло, більш відомий як "Паша мерседес". На жаль, 2 священнослужителів Києво-Печерської лаври померли.

У зв'язку зі спалахом, приміщення монастиря зачинили на карантин та направили туди бригаду медиків, рентген-обладнання та тести.

Нагадаємо, що ще зовсім нещодавно у лаврі нехтували протиепідеміологічними заходами та вказівками влади. Від початку карантину, священнослужителі закликали людей ігнорувати карантин та обійматися.



Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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