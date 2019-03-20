У Львові помер нещеплений 2-річний хлопчик через ускладнення від кору

У Львові хлопчик віком 2 роки 11 місяців з Мостиського району заразився кором та помер від ускладнень.

Відомо, що дитина не мала щеплення, інформує заступник директора обласного Лабораторного центру МОЗ Олег Когут, пише Zaxid.net.

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Дитина заразилася кором від своєї матері. Підчепив хворобу старший брат хлопчика. Але у нього вона проходила легше – дитину виписали вже з лікарні.

Кір – що це? Інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях до двох годин.

Експерт зазначає: кір дав низку ускладнень 2,9 річному хлопчику, найбільші важкі з них – енцефаліт (запалення мозку) і пневмонія.

Дитину намагалися врятувати лікарі реанімаційного відділення обласної інфекційної лікарні Львова, однак мозок своєї життєдіяльності не відновив, і малюк помер.



Симптоми кору

У Львові з 7 по 13 зареєстровано 186 випадків кору, з них – 139 дітей до 17 років.

Відомство зазначає, що можна перевірити стан імунітету до кору та краснухи. Вартість одного дослідження становить близько 47 гривень.

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