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У сусідній Румунії за день від коронавірусу померли 2 людей

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Від коронавірусу у Румунії померли 2 людей / Getty images

У Румунії зафіксували перші 2 смерті від коронавірусу Covid-2019. Двоє померлих – чоловіки, одному з них було 67 років, іншому – 74.

Водночас, у Румунії почався спалах інфекції, за добу кількість хворих із підтвердженим діагнозом Covid-2019 зросла на понад 70 випадків. Зараз у країні – 433 пацієнти, у яких підтвердили коронавірус. Про це повідомляє Romania Journal.

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Перший померлий - 67-річний чоловік, у нього діагностували Covid-2019 ще 18 березня. У пацієнта було онкологічне захворювання і він нещодавно повернувся із Франції.

Другим померлим став 74-річний чоловік, якого госпіталізували 21 березня до лікарні інфекційних хвороб у Бухаресті.

Водночас, у Румунії вже 64 людини одужали та їх виписали із лікарень.

Увага! Через пандемію коронавірусу у світі уряд Румунії 16 березня оголосив у державі надзвичайний стан. До цього Румунія умовно розділила територію країн ЄС на зони ризику та ввела обмеження на кордоні через коронавірус.

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Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Коронавірус Covid-19 Здоров'я Новини Здоров'я Жертви Румунія Лікування
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