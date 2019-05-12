У яких людей втричі частіше виникає хвороба Паркінсона

У всьому світі понад 10 мільйонів людей мають хворобу Паркінсона – руйнівне неврологічне захворювання, яке не виліковується. Американські вчені з'ясували, що ризик розвитку хвороби втричі більший у людей, яким видалили апендикс.

Дослідники з Кейсовського університету і клініки Клівленда вивчили дані більш як 62 млн пацієнтів з США, пише Daily Mail.

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Вони з'ясували, що з них 488 тисяч людей перенесли операції з видалення апендикса. Пізніше у 4,4 тисячі осіб діагностували хворобу Паркінсона, а це приблизно у 1% пацієнтів.

Апендикс – що це? Це кінцевий відросток сліпої кишки. Запалення червоподібного відростка називається апендицитом. При гострому апендициті людині негайно потрібна операція, під час якої видаляють апендикс.

При цьому серед тих, кому не видаляли апендикс, рівень захворюваності склав 0,29%.

Учені поки не можуть пояснити такий зв'язок і не впевнені, чи дійсно апендикс має відношення до хвороби Паркінсона. Наразі вони стежать за альфа-синуклеїном, білком, що міститься в шлунково-кишковому тракті на ранніх стадіях хвороби Паркінсона

Експерти зазначили, що вони планують проводити далі дослідження.

Хвороба Паркінсона — що це? Це повільно прогресивне захворювання дегенеративного характеру, яке характеризується виборчим ураженням нейронів головного мозку.



Воно проявляється руховими розладами: гіпокінезією (недостатньою руховою активністю, обмеженням рухів), ригідністю м’язів і тремором, що виникають у спокої.

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