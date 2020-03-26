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Учасник антикоронавірусного флешмобу, який облизував унітаз, захворів на коронавірус

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Блогер, який облизував унітаз, захворів на коронавірус / people.com

У американського блогера, який брав участь у флешмобі "Лизни туалет", підтвердили наявність Covid-19.

Блогер під нікнеймом Larz мешкає у Беверлі-Гіллз, що у штаті Каліфорнія. Він повідомив про свій діагноз в інстаграмі, повідомляє People.

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На відео, яке він опублікував, видно, що юнак лежить на лікарняному ліжку. Хлопець також написав про свій діагноз у Твіттер, після чого його сторінка була заблокована. Причина цьому поки що невідома.

Раніше він взяв участь у флешмобі коронаскептиків "Лизни туалет", який започаткувала блогерка Ава Луїза.

Вона опублікувала відео, де облизує сидіння унітаза в літаку й підписала його "репостніть це, аби люди бачили, як правильно виконувати санітарні умови в літаку". Цей відеозапис подивилося вже щонайменше 599 тисяч людей.

Згодом засновниця зізналася, що зняла таке відео, аби "потролити" ЗМІ та привернути увагу. Так, популярність вона здобула, але у неї навіть з'явилися послідовники, які облизували сидіння унітазу.

Звісно, не обійшлося і без критики. Багато людей критикували Аву Луїзу через те, що вона намагається здобути популярність таким чином.

Станом на 26 березня, у світі зафіксували 474 204 випадків зараження коронавірусом та 21 253 летальних випадків. Натомість одужали 115 003 людини.


Як захистити себе від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Курйозні новини Новини США
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