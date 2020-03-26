Учасник антикоронавірусного флешмобу, який облизував унітаз, захворів на коронавірус

У американського блогера, який брав участь у флешмобі "Лизни туалет", підтвердили наявність Covid-19.

Блогер під нікнеймом Larz мешкає у Беверлі-Гіллз, що у штаті Каліфорнія. Він повідомив про свій діагноз в інстаграмі, повідомляє People.

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На відео, яке він опублікував, видно, що юнак лежить на лікарняному ліжку. Хлопець також написав про свій діагноз у Твіттер, після чого його сторінка була заблокована. Причина цьому поки що невідома.

Раніше він взяв участь у флешмобі коронаскептиків "Лизни туалет", який започаткувала блогерка Ава Луїза.

Вона опублікувала відео, де облизує сидіння унітаза в літаку й підписала його "репостніть це, аби люди бачили, як правильно виконувати санітарні умови в літаку". Цей відеозапис подивилося вже щонайменше 599 тисяч людей.

Згодом засновниця зізналася, що зняла таке відео, аби "потролити" ЗМІ та привернути увагу. Так, популярність вона здобула, але у неї навіть з'явилися послідовники, які облизували сидіння унітазу.

Звісно, не обійшлося і без критики. Багато людей критикували Аву Луїзу через те, що вона намагається здобути популярність таким чином.

Please RT this so people can know how to properly be sanitary on the airplane ? pic.twitter.com/x7GX9b4Lxc — Ava Louise (ig @avalouiise) (@realavalouiise) March 14, 2020

Станом на 26 березня, у світі зафіксували 474 204 випадків зараження коронавірусом та 21 253 летальних випадків. Натомість одужали 115 003 людини.



Як захистити себе від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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