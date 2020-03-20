Україна отримала першу партію експрес-тестів, виготовлених НАН

Українські вчені в короткі терміни змогли виготовити експрес-тести для виявлення коронавірусу Covid-2019. Перша партія вже надійшла до МОЗ та невдовзі поступить до лікарень.

Про це під час свого традиційного звернення до українців розповів глава держави Володимир Зеленський.

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Ми отримали першу партію експрес-тестів, виготовлену Інститутом молекулярної біології Національної академії наук України. Я дякую нашим вченим, нашим фахівцям за те, що в короткі терміни змогли це зробити,

– сказав Зеленський.

Окрім того, у найближчі 48 годин очікується прибуття в Україну з Китаю 10 мільйонів високоточних лабораторних тестів, що розподілять по всіх лікарнях України, 10 апаратів штучної вентиляції легень, мільйон масок, які надійдуть в аптеки, 10 тисяч масок підвищеного захисту для медиків та поліції, 400 тисяч експрес-тестів і 10 тисяч літрів дезінфікуючої речовини.

Відеозвернення Володимира Зеленського до українців 20 березня:

Що відомо про коронавірус в Україні?Станом на 20 березня в Україні виявили 26 випадків захворювання на коронавірус. Найгірша ситуація у Чернівецькій області – там загалом виявили 15 випадків захворювання.



Крім того, вірус підтвердили в Івано-Франківській, Житомирській, Київській, Донецькій і Дніпропетровській областях. Від коронавірусу в Україні померли 3 людей.