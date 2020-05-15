Українські гуртожитки стали епіцентрами спалаху COVID-19: що кажуть у МОЗ

Вітчизняні гуртожитки стали епіцентрами зараження на COVID-19. Зокрема, у Києві, Вишневому, Запоріжжі, Житомирі. Там десятки хворих. Когось госпіталізують, але більшість проходить ізоляцію вдома.

Про ризик зараження і фактори, які спричиняють масові інфікування – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Вишневе

У Вишневому під Києвом люди вже кілька тижнів не можуть залишати місце ізоляції, стороннім вхід на територію заборонений.

На карантин мешканців цього гуртожитку відправили ще 21 квітня 2020 року. Виходити за межі дозволили лише тим, хто двічі пройшов ПЛР-тестування і має негативний результат. Територію, як і раніше, охороняють.

Мешканка цього гуртожитку померла від COVID-19 ще 14 квітня, а через кілька днів – ще один чоловік. Офіційно тут захворіло 78 людей, однак мешканці ствердили, що насправді – понад 80.

Це конфіденційна інформація. Ми не знаємо хто це,

– розповіла мешканка гуртожитку Оксана Коваленко.

Про те, що у їхньому будинку є інфіковані, людей сповістили не одразу. Мешканці переконані, що у всьому винна дирекція гуртожитку. Щодо цього факту вже відкрили кримінальне провадження.

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Київщина

Географія масових спалахів COVID-19 на Київщині, це такі села:

Петропавлівське;

Зазим'є;

Гостомель;

місто Українка.

Усі – у гуртожитках. У столиці епіцентрами зараження стали два гуртожитки:

на вулиці Бажова – там 1 хворий, який контактував із десятками інших;

на вулиці Бойчука – там 5 підтверджених випадків.



Гуртожиток у Петропавлівській Борщагівці / Фото Pinterest

Запоріжжя

У Запоріжжі схожа ситуація. 25 квітня 2020 року на вимушену ізоляцію відправили гуртожиток, де вже виявили 16 хворих, а 4 травня зафіксували ще 1 випадок.

Передбачуване джерело захворювання, на жаль, і цього разу – працівник одного з медустанов Запоріжжя,

– повідомив головний санітарний лікар області Роман Терехов.

У одному з місцевих гуртожитків на карантин відправили лише 4 поверх. На двотижневій ізоляції – 37 людей. Вони мають користуватися сходами лівого крила, решта мешканців – правого. "Хлорування, яке в інших будинках зараз проводять, у нас жодного разу не було. У нас жінки тільки своїми силами все. В гуртожитках "карантин" – дуже відокремлене поняття. Хтось 1 дотримується, а 4 бігають по сходах і плюють", – розповів мешканець гуртожитку Ігор.



Різниця між карантином і самоізоляцією / Інфографіка 24 каналу

У МОЗ розробили рекомендації для гуртожитків

Гуртожитки стають епіцентрами зараження, адже мешканці тісно контактують між собою. Таку думку висловили у Центрі громадського здоров'я. Спільно з МОЗ там розробили рекомендації щодо самоізоляції та дезінфекції. Хворих мають госпіталізувати або поміщати в спеціальні ізолятори у гуртожитках. Усі, хто контактував з інфікованими, теж мають бути на ізоляції. Щоправда, у своїх кімнатах.

"Неможливо дати універсальну пораду, що буде закриватися: цілий поверх чи під"їзд. Гуртожитки бувають різні. Від того, наскільки швидко ми організуємо ізоляцію, закриємо вхід та вихід до закладу, залежить, наскільки швидко ми локалізуємо цей спалах", – зазначив завідувач відділу Центру громадського здоров'я Роман Родина.

Експерти підсумували, що відповідальність за ситуацію у гуртожитках несуть адміністрації закладів та місцевої влади.

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