Українці з Китаю записали зворушливу пісню про коронавірус: відео та коментар автора

Четверо українців, які працюють у Китаї, записали зворушливу пісню про коронавірус. У такий спосіб музиканти вирішили підтримати країну, охоплену хворобою. Композиція "Повір" звучить китайською мовою.

Детальніше про це та ситуацію у Китаї в прямому ефірі 24 каналу розповів Тарас Куценко – один з авторів композиції. Він є одним із виконавців, а також художнім керівником та диригентом оркестру тамтешньої філармонії.

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Місто, в якому живе Куценко, розташоване приблизно за 700 кілометрів від Уханя, в якому спалахнув коронавірус. За його словами, паніки серед місцевих мешканців вже немає. Залишилось лише усвідомлення того, що трапилося в країні.

"Пісню я написав, коли розпочалася епідемія коронавірусу. Її текст наголошує на тому, що все в наших руках. Що нам потрібно вивчити цей урок, який надала природа. А також поважати один одного, любити свою країну та світ, в якому живемо", – пояснив він.

Уривок з пісні українців про коронавірус: дивіться відео

Українець зазначив, що місто, в якому він живе, розташоване навколо гір, це виявилося захистом від зони епідемії. Але люди постійно пересуваються по Китаю. Тож увагу на це зараз звертають дуже сильно. Уряд міста робить все можливе, аби вірус не розповсюджувався.

"Наш оркестр та наші будинки розташовані в захищеній зоні університетського містечка. Ніякої загрози для нас вже немає. У місті зараз вже спокійно, всі люди носять захисні маски, майже у всіх великих містах волонтери перевіряють температуру тіла", – додав він.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

Зазначимо, що Куценко є одним з численних волонтерів у Китаї, які зголосилися вимірювати місцевим температуру на вулицях та у місцях скупчення людей. Чоловік розповів, що ця робота його анітрохи не відлякує.

Я був захищений, у масці. Чого боятися? Це нормально, коли людина хворіє і якось захищає себе. В Україні та й у всьому світі є грип. І в нас немає такого, як Китаї: коли хтось хворіє там, то зразу надіває маску, щоб нікого не заразити навколо,

– наголосив українець.

Й додав: говорити про повне стримання цієї епідемії поки ще рано. Але все під контролем фахівців і волонтерів, які працюють на вулицях та в містах.

"З початку епідемії ми побачили, як китайці ставляться до нас, до людей. Як вони допомагають – і психологічно, й фізично. Я бажаю нашій країні такого ж ставлення до людей", – підкреслив Куценко.

Коронавірус Covid-19: коротко