В адміністрації Путіна виявили випадок зараження коронавірусом, – ЗМІ

ЗМІ повідомляють, що серед співробітників Адміністрації президента Росії та в Управлінні справами президента є щонайменше дві людини, у яких може бути коронавірус.

У одного з чиновників з Адміністрації президента РФ та у співробітника Управління справами президента первинне тестування показало позитивний результат на коронавірус, повідомляє РБК.

До теми Коронавірус в Росії: кількість хворих різко зросла

Прес-секретарка УСП Олена Крилова заявила, що нічого про це не знає. Вона підкреслила, що в установі дотримуються усіх необхідних заходів обережності згідно з Росспоживнаглядом. Натомість прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков взагалі нічого не відповів на питання журналістів.

Разом з тим відомо, що одного зі співробітників апарату уряду Росії відправили на карантин з підозрою на Covid-19.

Його тести відправлені на додаткову перевірку. Всі співробітники, які контактували з ним, взяті під спостереження. У всіх приміщеннях, у яких він перебував в останні дні, проведена повна дезінфекція,

– розповідає джерело РБК.

Натомість Meduza пише, що в одного зі співробітників уряду тест на коронавірус таки виявився позитивним. Посилаючись на свої джерела, видання повідомляє, що результати зразків прийшли 25 березня.

Російська служба BBC з посиланням на свої джерела повідомляє, що співробітник апарату уряду з підозрою на коронавірус працює в департаменті оборонної промисловості. Також видання пише, що ознаки інфекції є ще у щонайменше трьох співробітників уряду. У пресслужбі уряду цю інформацію заперечують.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.