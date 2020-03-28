В Івано-Франківській області на коронавірус захворіли медики

Станом на 28 березня в Івано-Франківській області підтвердили 28 випадків захворювання на коронавірус. Серед хворих є і двоє медичних працівників.

Про хворих на коронавірус франківських лікарів повідомив міський голова Руслан Марцінків у своєму фейсбуці.

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Серед хворих медиків, зокрема працівник обласного перинатального центру. У цьому є певна загроза, яка говорить, що потрібно обмежувати спілкування і проводити певну роботу,

– підкреслив мер Івано-Франківська.

Він також розповів, що у лікарнях міста нині перебуває 98 хворих з пневмонією. У той час у них 13 експрес-тестів на коронавірус показали позитивні результати.

Звернення Руслана Марцінківа: дивіться відео

Що відомо про коронавірус в Івано-Франківській області?Станом на ранок 28 березня в Івано-Франківській області підтвердили 28 випадків захворювання на коронавірус. На жаль, область лідирує в Україні за кількістю жертв епідемії – там померли вже троє людей.



Наслідки коронавірусу і статистика смертності / інфографіка 24 каналу