В Івано-Франківську підтвердили понад 100 випадків коронавірусу на експрес-тестах
В Івано-Франківську за допомогою експрес-тестів виявили коронавірус COVID-19 у 106 людей. Але ці дані мають ще підтвердити лабораторні тести ПЛР.
Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків, повідомляє місцеве видання "Галичина".
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"В міських установах, у стаціонарах перебувають 153 людини з пневмонією, а це підозрювані на коронавірус. 27 дітей перебувають у міській дитячій клінічній лікарні", – сказав мер міста.
Марцінків додав, що у місті провели 319 експрес-тестів, 106 з яких дали позитивні результати. Аналізи наразі передані на ПЛР-дослідження.
Станом на 2 квітня в Івано-Франківській області офіційно підтвердили 74 випадки зараження коронавірусом (у місті – 25 хворих).
Як виявити коронавірус / Інфографіка 24 Каналу
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