В Україні всіх людей з пневмонією почали тестувати на коронавірус
Головний санлікар країни та заступник голова МОЗ Віктор Ляшко розповів, що віднині всіх людей з пневмонією тестують на коронавірус.
Про це Віктор Ляшко розповів під час онлайн пресбрифінгу МОЗ.
До теми З якими симптомами проводять ПЛР-тест на COVID-19: відповідь Ляшка
Від сьогодні ми тестуємо всі пневмонії, які перебувають в інфекційних лікарнях, а також лікарнях іншого профілю,
– розповів Ляшко.
Зазначимо, що деякі регіони почали й раніше тестувати усіх пацієнтів з діагнозом пневмонія, зокрема Київ.
Станом на ранок 10 квітня, в Україні зафіксували 2 203 випадки коронавірусу. Натомість 69 людей померли, а 61 пацієнт одужав.
Найчастіші симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
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