В Україні всіх людей з пневмонією почали тестувати на коронавірус

Головний санлікар країни та заступник голова МОЗ Віктор Ляшко розповів, що віднині всіх людей з пневмонією тестують на коронавірус.

Про це Віктор Ляшко розповів під час онлайн пресбрифінгу МОЗ.

До теми З якими симптомами проводять ПЛР-тест на COVID-19: відповідь Ляшка

Від сьогодні ми тестуємо всі пневмонії, які перебувають в інфекційних лікарнях, а також лікарнях іншого профілю,

– розповів Ляшко.

Зазначимо, що деякі регіони почали й раніше тестувати усіх пацієнтів з діагнозом пневмонія, зокрема Київ.

Станом на ранок 10 квітня, в Україні зафіксували 2 203 випадки коронавірусу. Натомість 69 людей померли, а 61 пацієнт одужав.



Найчастіші симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я