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В Україні всіх людей з пневмонією почали тестувати на коронавірус

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Усіх пацієнтів з пневмонією перевіряють на коронавірус / Unsplash

Головний санлікар країни та заступник голова МОЗ Віктор Ляшко розповів, що віднині всіх людей з пневмонією тестують на коронавірус.

Про це Віктор Ляшко розповів під час онлайн пресбрифінгу МОЗ.

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Від сьогодні ми тестуємо всі пневмонії, які перебувають в інфекційних лікарнях, а також лікарнях іншого профілю,
– розповів Ляшко.

Зазначимо, що деякі регіони почали й раніше тестувати усіх пацієнтів з діагнозом пневмонія, зокрема Київ.

Станом на ранок 10 квітня, в Україні зафіксували 2 203 випадки коронавірусу. Натомість 69 людей померли, а 61 пацієнт одужав. 


Найчастіші симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Лікування Новини Здоров'я Здоров'я Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Віктор Ляшко Міністерство охорони здоров’я
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