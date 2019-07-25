В Україні заборонили популярні вітаміни для вагітних

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В Україні заборонили одну серію вітамінів для вагітних
В Україні заборонили одну серію вітамінів для вагітних / klikk.no

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила одну серію вітаміну "Магне-B6".

Таке рішення відомство ухвалило 17 липня.

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Мова йде про лікарський засіб "Магне-B6", таблетки, вкриті оболонкою, № 50 (10х5): по 10 таблеток у блістері, по 5 блістерів у картонній коробці, серії CV135.

Виробником препарату є Угорщина, "Хіноїн" – Завод Фармацевтичних та Хімічних Продуктів Прайвіт Ко. Лтд.

В Україні заборонили серію вітамінів

В Україні заборонили серію вітамінів "Магне-B6"

Заборонили одну серію препарату через невідповідність до вимог за показниками "Опис", "Кількісне визначення".

Лікарі призначають препарат "Магне-B6" жінкам під час вагітності. Також пацієнти приймають ліки:

  • для профілактики, лікування дефіциту магнію;
  • при підвищеній дратівливості;
  • при підвищеній стомлюваності;
  • при незначних порушеннях сну;
  • при болях та спазмах м'язів.

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Теги: Медицина Здоров'я Новини Здоров'я Ліки Профілактика захворювань Вагітність і пологи
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