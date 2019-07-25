В Україні заборонили популярні вітаміни для вагітних
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила одну серію вітаміну "Магне-B6".
Таке рішення відомство ухвалило 17 липня.
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Мова йде про лікарський засіб "Магне-B6", таблетки, вкриті оболонкою, № 50 (10х5): по 10 таблеток у блістері, по 5 блістерів у картонній коробці, серії CV135.
Виробником препарату є Угорщина, "Хіноїн" – Завод Фармацевтичних та Хімічних Продуктів Прайвіт Ко. Лтд.
В Україні заборонили серію вітамінів "Магне-B6"
Заборонили одну серію препарату через невідповідність до вимог за показниками "Опис", "Кількісне визначення".
Лікарі призначають препарат "Магне-B6" жінкам під час вагітності. Також пацієнти приймають ліки:
- для профілактики, лікування дефіциту магнію;
- при підвищеній дратівливості;
- при підвищеній стомлюваності;
- при незначних порушеннях сну;
- при болях та спазмах м'язів.
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