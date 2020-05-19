Вчені б'ють на сполох: лікування коронавірусу протималярійними препаратами треба припинити

Два протималярійних препарати гідроксихлорохін і хлорохін застосовують в багатьох країнах, зокрема й в Україні для терапії COVID-19. Попри це, немає достатніх доказів того, що ці препарати дійсно ефективні проти нової коронавірусної хвороби. Крім того, є чимало ризиків виникнення серйозних побічних ефектів, які можуть перевищувати ще навіть не доведену користь.

Наразі вчені проводять понад 20 досліджень гідроксихлорохіну, як терапії проти COVID-19, зокрема, дослідники США, Великобританії, Іспанії, Китаю та інших країнах. Протималярійні препарати для лікування пацієнтів з COVID-19 дозволені в низці країн, але з певними обмеженнями. Нове американське дослідження свідчить про неефективність гідроксихлорохіну, як самостійного лікування чи в комбінації з іншими ліками проти COVID-19, пише BBC.

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Згідно з новими рекомендаціями, гідроксихлорохін і хлорохін не можуть застосовуватися у лікуванні COVID-19.

Поки призначення препаратів виправдано лише в рамках клінічних досліджень, а після дослідження історії хвороби та самопочуття пацієнтів лікарі виявили значну кількість побічних ефектів.

За словами вчених, серед найбільш поширені побічні ефекти: серцево-судинні порушення, ускладнення на очі, нирки і печінку, анемія, висип і інші.

Відтак, дослідники Оксфордського університету наголосили, що наразі даних про ефективність протималярійних препаратів надто мало для того, аби продовжувати застосовуючи їх у терапії хворих на коронавірусну хворобу.



Плаквеніл неефективний проти коронавірусу / Фото Unsplash

Попри те, що FDA дав дозвіл на екстрене використання цих препаратів для лікування COVID-19 для обмеженого числа хворих. Інші країни, самостійно теж прийняли рішення використовувати їх для лікування в умовах пандемії.

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Які це протималярійні препарати

Гідроксихлорохін та хлорохін — саме ці препарати постачають під назвою Плаквеніл. Хлорохін застосовується для лікування малярії, а гідроксихлорохін застосовується для лікування ревматоїдного артриту чи системного червоного вовчака.

Важливо! За даними CDC, немає даних про результати клінічних випробувань гідроксихлорохіну для лікування COVID-19, аби включати їх в клінічні рекомендації.

Плаквеніл – протималярійний препарат Плаквеніл – це антималярійний препарат, належить до групи імунодепресантів. Його дія полягає у зменшені активності імунної системи. Зазвичай Плаквеніл використовують для лікування артритів різної важкості, малярії, при хворобах шкіри та вовчанці.

Лікування Плаквенілом в Україні

Україна ще в квітні отримала партію препарату Плаквеніл. Оскільки, очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що препарат має діючу речовину, яка є ефективною проти коронавірусу. Відтак, українське МОЗ домовилося додатково з низкою фармкомпаній, щодо постачання препаратів, які містять ту ж діючу речовину, що й Плаквеніл.

Раніше ціна на Плаквеніл в Україні була близько 500 гривень за упаковку, втім потім значно зросла.

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