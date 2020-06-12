Літо не є приводом для послаблення боротьби із COVID-19. Оскільки цей коронавірус не демонструє ознак сезонності.

Про це заявив офіційний представник Всесвітньої організації охорони здоров'я в Білорусі Батир Бердикличев, повідомляє БЕЛТА.

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За спостереженнями, немає ознак сезонності вірусу. Тобто він поширюється і в країнах з жарким кліматом. Тому сподіватися на те, що з приходом літа він просто сам піде, поки не доводиться,

– сказав він.

Тому всі попередні вказівки діють і можливості послаблення карантину немає, оскільки можливість зростання захворюваності зберігається.

"Ми бачимо, що з настанням літа накопичилася якась втома, люди звикли й перестають усвідомлювати небезпеку, яка все ще існує. Це турбує, тому що вірус нікуди не зник, попри стабілізацію і зниження нових зареєстрованих випадків захворювання. Проте, дотримуватися рекомендованих заходів профілактики, таких як респіраторний етикет, гігієна рук, фізичне дистанціювання, носіння масок – це дуже важливо", – додав він.

Станом на 12 червня у світі зафіксовано 7 597 341 випадок коронавірусу, з них 3 841 537 осіб одужали та 423 844 – загинули.



Чому варто дотримуватись дистанції / Інфографіка 24 каналу