ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію через поширення коронавірусу
Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям. Усе через поширення небезпечного коронавірусу за межами Китаю.
Основною причиною такого кроку є не те, що триває зараз у Китає, а те що відбувається за його межами, заявив голова ВООЗ Тедрос Гебрейєс. Про це повідомляє ВВС.
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Основною пересторогою Організації з охорони здоров'я є те, що небезпечний вірус пошириться на країни зі слабо розвиненими системами охорони здоров'я.
Спалах коронавірусу: коротко про головне
- Станом на 30 січня від нового коронавірусу у Китаї померла 171 людина. Натомість загалом відомо про 8 тисяч 235 випадків зараження у всьому світі.
- Наявність інфекції в Україні підозрювали 4 рази, але жоден випадок не підтвердився. Україна евакуйовує своїх громадян з Китаю, усіх їх перевіряють у "Борисполі" медики.
- Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих. Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.
- Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів до Китаю. У Китаї закриті низка міст-мільйонників, подекуди оголошують військовий стан. Першим закритим на в’їзди та виїзди містом став Ухань, де зародилася смертоносна інфекція.
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