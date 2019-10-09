Як пияцтво чоловіка впливає на зачаття дитини

Батьківство відповідальна справа, до якої варто підходити свідомо. І добре, коли до вагітності готується не лише мама, а й майбутній батько.

Китайські вчені зі Школи суспільного здоров’я в Санья вияснили, як споживання алкоголю майбутніми батьками впливає на здоров’я серця дитини.

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Як алкоголь впливає на здоров'я майбутньої дитини

Аби визначити, як споживання алкоголю батьками впливає на здоров'я дитини, вчені провели метааналіз 55 досліджень, що були опубліковані з 1991-2019 роки.

Дослідження базуються на результатах обстежень 41 747 дітей з вродженими вадами серця та 297 587 здорових дітей. Також вчені додатково обстежували батьків.

Природжені вади серця Природжені вади серця — будь-яке захворювання серця та/або магістральних судин, що має анатомічний дефект та виявляється при народженні дитини. Кожен рік близько 1,35 млн новонароджених по всьому світу з’являються на світ з природженими вадами серця. До того ж, вади серця є головною причиною смерті під час пологів і можуть провокувати серйозні захворювання під час дорослішання дитини.

Виявилось, що у дітей, батьки яких вживали алкоголь протягом трьох місяців до зачаття, ризики розвитку захворювання були на 44% вищими.

Крім того, якщо матері вживали алкоголь впродовж трьох місяців перед зачаттям, або дозволяли собі алкоголь в першому триместрі вагітності, – це підвищувало ризики захворюваності у дітей на 16%.

За скільки часу до зачаття відмовитись від алкоголю чоловіку

Надмірне вживання алкоголю також впливало на виникнення вроджених дефектів серця, якщо алкоголем зловживав майбутній батько.

Вчені наполягають на тому, що потенційний батько повинен утриматися від вживання спиртних напоїв як мінімум пів року до моменту спроб зачаття.



Батьківство – це відповідальність

Найгірше, якщо у чоловіка трапляються "запої". Зокрема, якщо чоловік за три місяці до зачаття випивав понад п'ять допустимих норм за один раз, – ризики народження дитини із серцевими захворюваннями збільшувалися на 55%.

У випадку з жінками, ризики зберігаються ті ж – 16%.

У дослідженні також йдеться, що вживання алкоголю незадовго до зачаття пов’язано з розвитком алкогольного синдрому плода.

"Ми спостерігали поступовий ріст ризиків вроджених вад серця по мірі того, скільки алкоголю вживають потенційні батьки", – зазначають вчені.

Вчені додають, що результати їх роботи свідчать лише про зв’язок між вживанням алкоголю до зачаття і можливими ризиками народження дитини із вадами серця.

Це не означає, що існує пряма закономірність, і тим більше це не є доказом того, що вживання алкоголю жінками до зачаття є безпечним для майбутньої дитини.