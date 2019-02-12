Як змінами в інтер'єрі здолати стрес: 5 простих способів

Насправді, щастя – в маленьких деталях. Але коли виникає депресія, ми хапаємось за кожну соломинку, щоб забути про проблеми і поганий настрій. Зміна обстановки у вашій домівці може відчутно вплинути на ваше самопочуття.

Видання Prevention зазначає, що зміни в будинку не вилікують клінічну депресію, але точно допоможуть подолати втому і пригніченість.

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1. "Заведіть" кімнатні рослини

Це справді піде на користь вашому душевному стану. Дослідження показали, що навіть проста прогулянка на свіжому повітрі знижує відчуття відчаю, а якщо ви живете в місті, то обов’язково посадіть рослини на балконі або підвіконні.

Рослини не лише покращують настрій своїм виглядом, але й тим, що виділяють речовини, які знижують рівень стресу і приводять у норму артеріальний тиск.

2. Повісьте картину

Мальовничий пейзаж або лише вам зрозуміла абстракція тішитимуть око своїм виглядом. Картина з візуалізацією приємних для вас спогадів або мрій позитивно впливатимуть на ваше самопочуття.

Якщо знайти таку картину складно, можете запросити художника і попросити його написати те полотно, яке буде вас заспокоювати.

3. Встановіть вдома лайтбокс

Така річ буде особливо корисною для тих, хто страждає від осінньої хандри. Лайтбокс – це не лише рекламна світлова вивіска, – його можна повісити вдома у вигляді світильника або картини, а промені лайтбоксу забезпечать той самий тип світла, що виробляє сонце тільки без ультрафіолету.

4. Додайте більше фарб

Налаштуйте себе на позитив, змінивши кольори в будинку. Це не стосується ремонту та фарбування стін, це може бути банальна зміна кольору ваших подушок та килимків. Знайте, що теплі відтінки викликають відчуття щастя й оптимізму.

Освіжаючим, стимулюючим і позитивним відтінком, який мотивує до соціалізації і творчості, є помаранчевий колір. Або його варіації – персиковий, теракотовий, блідо-абрикосовий.

5. Прикрасьте інтер'єр особливими предметами

Недарма на стіни часто вішають фотографії з рідними чи постери улюблених рок-гуртів, адже такі речі дарують приємні емоції. Тому для того, щоб відчувати щастя, необхідно наповнити будинок речами, від яких справді віє щастям.

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