Які аналізи потрібно регулярно здавати у гінеколога

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Які аналізи потрібно регулярно здавати у гінеколога
Які аналізи потрібно регулярно здавати у гінеколога / Empowered Women’s Health

Якщо немає ніяких симптомів, до гінеколога потрібно обов'язково приходити щонайменше раз на рік. Діагностування захворювань на ранніх стадіях дає змогу вчасно назначити лікування, що збільшує шанси його ефективності.

Журналістка та сексологиня Марія Арзамасова разом з гінекологинею Ніною Мартиненко склали список аналізів, які потрібно регулярно здавати у гінеколога.

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Раз на рік приходити на обстеження до гінеколога потрібно обов'язково. Там варто здавати мазок на флору, який визначає, чи є запалення, і нормальна чи мікрофлора в піхві. Також обов'язково здавати ПАП-тест, який визначає, чи є змінені клітини в шийці матки.

Також раз на три роки обов'язково потрібно проходити скринінг, адже рак шийки матки протікає безсимптомно, а лікування на пізніх стадіях є дуже складним та дорогим.

Йдіть до гінеколога позапланово, якщо:

  • часом бувають кров'янисті виділення;
  • незвичні вагінальні виділення; 
  • водянисті та кров'янисті виділення після статевого акту;
  • частий біль внизу живота;
  • біль та дискомфорт під час статевого акту;
  • нерегулярний менструальний цикл;
  • критичні занадто болючі, а виділення обільні;
  • є новоутворення у грудях;

При зміні статевого партнера або якщо ваш секс був незахищеним варто через тиждень піти до гінеколога. 

Коли йти до гінеколога
Коли потрібно йти до гінеколога

З обов'язкових в цьому аналізі повинні бути:

  • мікоплазма геніталіум;
  • хламідіоз;
  • гонокок;
  • трихомоніаз;

Ці інфекції найбільш поширені та можуть протікати безсимптомно, проте якщо їх не лікувати, це може призвести до серйозних наслідків, в тому числі й безпліддя. саме тому їх важливо вчасно виявити, не поширювати далі та вилікувати.

Чому варто повернутися до гінеколога через три місяці

Є аналізи, які можна здавати лише через 3 місяці після незахищеного статевого акту, адже саме через цей час в крові з'являються антитіла. Раніше їх здавати немає сенсу, адже аналізи можуть показати помилковий результат.

  • Аналізи крові на ВІЛ;
  • сифіліс;
  • вірусні гепатити B і С;
  • вірус папіломи людини 16 і 18 типів за допомогою ПЛР або НАСБА;
  • гонорея;

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Здорове життя Онкозахворювання Жіноче здоров’я Аналізи
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