Яких людей більше – добрих чи злих

Вчені з США довели, що добра в людях набагато більше, ніж зла.

Психологи зібрали групи добровольців з різних частин Америки і провели особистісні тести, пише Frontiers.

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В опитуванні взяли участь 1518 осіб. Вчені хотіли зрозуміти, які риси переважають у цих людей – темні чи світлі.

Темна тріада особистості – це група рис, яка включає в себе нарцисизм, макіавеллізм і психопатію. У світлу тріаду вчені включили гуманізм, кантіанство (люди сприймаються не як засіб досягнення мети, а як самоціль) та віру в добро.

Спочатку добровольці відповідали на традиційні питання про рівень освіти, фінансовий бік життя, сімейний стан і т. д. Потім психологи по черзі виміряли переважання у них темних і світлих рис.

Виявилося, що в середньому люди в 1,3 рази ближче до світлої тріаді, ніж до темної. Справжніх лиходіїв у вибірці практично не було.

Вчені відзначають, що світла тріада не виключає темну, і навпаки. Людина може мати ознаки обох груп рис, але одна з них неминуче переважає.

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