З якими симптомами проводять ПЛР-тест на COVID-19: відповідь Ляшка
За словами заступника голови МОЗ та головного санлікаря Віктора Ляшка, зразки на ПЛР-тест беруть у кожної людини з підозрою на коронавірус.
Про це головний санітарний лікар України розповів під час онлайн пресбрифінгу МОЗ.
До теми В Україні вже 2 203 випадки коронавірусу
За словами Віктора Ляшка, при будь-якій пневмонії відбирають зразки для ПЛР-тесту на коронавірус.
Окрім того, тест роблять людям з симптомами тяжких гострих респіраторних захворювань: висока температура, сухий кашель й ускладнене дихання. Це три головних симптоми, в інших випадках рішення приймає лікар.
ПЛР-тестування проводять у всіх випадках при підозрі на коронавірусну хворобу,
– заявив Ляшко.
Також зразки для дослідження відбирають у людей, які близько контактували з хворими на коронавірус пацієнтами та у мандрівників, що повернулися з-за кордону та мають симптоми гострого ГРВІ. Інші показання визначає епідеміолог.
Скільки ПЛР-тестувань роблять одній людині
Все індивідуально та залежить від конкретного випадку і як довго хворіє людина. Ляшко розповів, що при підозрі у пацієнта відбираються зразки для діагностичних цілей і для ПЛР-тесту.
Окрім того він зазначив, що для того, аби визнати людиною здоровою, необхідно аби останні два тести підряд були негативними. Лише у такому випадку можна стверджувати, що людина одужала.
Він додав, що після двох негативних тестів-ПЛР пацієнтові дають довідку про те, що він одужав від коронавірусної хвороби.
ПЛР-тест та експрес-тест – в чому різниця / Інфографіка 24 каналу
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я
Читайте також
-
Війна з COVID-19: як українські медики ризикують життям у боротьбі з смертельною недугоюсьогодні , 00:22
-
В Україні всіх людей з пневмонією почали тестувати на коронавіруссьогодні , 11:27
-
Ляшко розповів, скільки часу проводять ПЛР-тест на коронавіруссьогодні , 10:07
-
Рівень кисню в крові важливіший за результат тесту на коронавірус, – експерт ЮНІСЕФ9 квітня , 23:38
-
Спецоперація та перевірка алгоритмів: як МОЗ інспектувало Миколаївщину через COVID-19сьогодні , 10:35
-
Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкціясьогодні , 06:40