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З якими симптомами проводять ПЛР-тест на COVID-19: відповідь Ляшка

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Кому проводять ПЛР-тестування в Україні / 24 канал

За словами заступника голови МОЗ та головного санлікаря Віктора Ляшка, зразки на ПЛР-тест беруть у кожної людини з підозрою на коронавірус.

Про це головний санітарний лікар України розповів під час онлайн пресбрифінгу МОЗ.

До теми В Україні вже 2 203 випадки коронавірусу

За словами Віктора Ляшка, при будь-якій пневмонії відбирають зразки для ПЛР-тесту на коронавірус.

Окрім того, тест роблять людям з симптомами тяжких гострих респіраторних захворювань: висока температура, сухий кашель й ускладнене дихання. Це три головних симптоми, в інших випадках рішення приймає лікар.

ПЛР-тестування проводять у всіх випадках при підозрі на коронавірусну хворобу,
– заявив Ляшко. 

Також зразки для дослідження відбирають у людей, які близько контактували з хворими на коронавірус пацієнтами та у мандрівників, що повернулися з-за кордону та мають симптоми гострого ГРВІ. Інші показання визначає епідеміолог.

Скільки ПЛР-тестувань роблять одній людині

Все індивідуально та залежить від конкретного випадку і як довго хворіє людина. Ляшко розповів, що при підозрі у пацієнта відбираються зразки для діагностичних цілей і для ПЛР-тесту.

Окрім того він зазначив, що для того, аби визнати людиною здоровою, необхідно аби останні два тести підряд були негативними. Лише у такому випадку можна стверджувати, що людина одужала. 

Він додав, що після двох негативних тестів-ПЛР пацієнтові дають довідку про те, що він одужав від коронавірусної хвороби. 


ПЛР-тест та експрес-тест – в чому різниця / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Коронавірус COVID-19 Віктор Ляшко Міністерство охорони здоров’я Коронавірус в Україні Лікарня
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