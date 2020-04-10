З якими симптомами проводять ПЛР-тест на COVID-19: відповідь Ляшка

За словами заступника голови МОЗ та головного санлікаря Віктора Ляшка, зразки на ПЛР-тест беруть у кожної людини з підозрою на коронавірус.

Про це головний санітарний лікар України розповів під час онлайн пресбрифінгу МОЗ.

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За словами Віктора Ляшка, при будь-якій пневмонії відбирають зразки для ПЛР-тесту на коронавірус.

Окрім того, тест роблять людям з симптомами тяжких гострих респіраторних захворювань: висока температура, сухий кашель й ускладнене дихання. Це три головних симптоми, в інших випадках рішення приймає лікар.

ПЛР-тестування проводять у всіх випадках при підозрі на коронавірусну хворобу,

– заявив Ляшко.

Також зразки для дослідження відбирають у людей, які близько контактували з хворими на коронавірус пацієнтами та у мандрівників, що повернулися з-за кордону та мають симптоми гострого ГРВІ. Інші показання визначає епідеміолог.

Скільки ПЛР-тестувань роблять одній людині

Все індивідуально та залежить від конкретного випадку і як довго хворіє людина. Ляшко розповів, що при підозрі у пацієнта відбираються зразки для діагностичних цілей і для ПЛР-тесту.

Окрім того він зазначив, що для того, аби визнати людиною здоровою, необхідно аби останні два тести підряд були негативними. Лише у такому випадку можна стверджувати, що людина одужала.

Він додав, що після двох негативних тестів-ПЛР пацієнтові дають довідку про те, що він одужав від коронавірусної хвороби.



ПЛР-тест та експрес-тест – в чому різниця / Інфографіка 24 каналу

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