За останні 5 років українці почали вп'ятеро частіше страждати від хвороб щитоподібної залози

З ендокринних порушень, захворювання щитоподібної залози на другому місці за поширенням серед населення. На першому – діабет. 25 травня світ відзначає Міжнародний день щитоподібної залози, адже згідно з даними ВООЗ, від патології цього органу страждають понад 200 мільйонів людей по всьому світу.

Проблеми із гормонами щитоподібної залози виникають у жінок вдесятеро частіше, ніж у чоловіків, повідомляє Центр громадського здоров'я.

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А від гіпертиреозу (дифузного токсичного зоба) жінки страждають вдев’ятеро разів частіше, ніж чоловіки.

Щитоподібна залоза – що це? Щитоподібна залоза – ендокринний орган, який виробляє гормони тироксин (Т4), трийодтиронін (Т3) та кальцитонін. Вони необхідні нормального функціонування всіх органів та систем організму.

Коли щитоподібна залоза не виробляє достатню кількість гормонів і має низьку активність – це називається гіпотиреоз. Натомість коли залоза виробляє занадто багато гормону – це гіпертиреоз.

Щитоподібній залозі необхідний йод, адже він є важливим компонентом її гормонів. Основним природним джерелом йоду для людини є продукти тваринного й рослинного походження, а ще вода та свіже повітря.

У яких продуктах найбільше йоду

Найбільшим джерелом йоду є морепродукти. Також багато йоду у білій рибі, овочах (у картоплі, редисці, часнику, буряку, томатах, спаржі, зеленій цибулі, щавлі та шпинаті) та у фруктах (бананах, апельсинах, лимонах, динях, ананасах та хурмі). А ще у яйцях, яловичині та волоських горіхах.

Найпоширеніші симптоми захворювання щитоподібної залози