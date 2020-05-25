За останні 5 років українці почали вп'ятеро частіше страждати від хвороб щитоподібної залози
З ендокринних порушень, захворювання щитоподібної залози на другому місці за поширенням серед населення. На першому – діабет. 25 травня світ відзначає Міжнародний день щитоподібної залози, адже згідно з даними ВООЗ, від патології цього органу страждають понад 200 мільйонів людей по всьому світу.
Проблеми із гормонами щитоподібної залози виникають у жінок вдесятеро частіше, ніж у чоловіків, повідомляє Центр громадського здоров'я.
До теми Які симптоми вказують на проблеми з щитоподібною залозою
А від гіпертиреозу (дифузного токсичного зоба) жінки страждають вдев’ятеро разів частіше, ніж чоловіки.
Коли щитоподібна залоза не виробляє достатню кількість гормонів і має низьку активність – це називається гіпотиреоз. Натомість коли залоза виробляє занадто багато гормону – це гіпертиреоз.
Щитоподібній залозі необхідний йод, адже він є важливим компонентом її гормонів. Основним природним джерелом йоду для людини є продукти тваринного й рослинного походження, а ще вода та свіже повітря.
У яких продуктах найбільше йоду
Найбільшим джерелом йоду є морепродукти. Також багато йоду у білій рибі, овочах (у картоплі, редисці, часнику, буряку, томатах, спаржі, зеленій цибулі, щавлі та шпинаті) та у фруктах (бананах, апельсинах, лимонах, динях, ананасах та хурмі). А ще у яйцях, яловичині та волоських горіхах.
Найпоширеніші симптоми захворювання щитоподібної залози
- Зміна ваги. Підвищення рівня гормонів призводить до схуднення, а зниження до набору зайвої ваги. Якщо проблеми саме зі щитоподібною залозою, то дієти чи фізичні навантаження не допоможуть повернутися у форму.
- Раптові перепади настрою. Безпричинна апатія, надмірна тривожність, агресія, плаксивість чи емоційна збудливість. Перевіртеся у фахівця, якщо помічаєте в себе перепади настрою без вагомої причини.
- Температура тіла. Особиста норма температури тіла може бути різною – не обов'язково 36,6°. Але якщо в один момент температура тіла змінилася і довго тримається за межами особистої норми. це може бути ознакою гормонального збою.
- Дискомфорт в області шиї. Про збій у щитоподібній залозі можуть свідчити важкість дихати або ковтати, набряк горла, хрипота в голосі та невеликі ущільнення в лімфовузлах. Іншими ознаками можуть бути: потовщення язика, сліди від зубів на язику, набряклість обличчя та кінцівок.
- Сухість шкіри, лущення шкіри на ліктях і колінах, висипи, подразнення, запалення та підвищена чутливість.
- Розлади кишківника. Щитоподібна залоза контролює обмін речовин та роботу шлунково-кишкового тракту. Тому діарея, закреп та дискомфорт у животі можуть свідчити про проблеми з органом.
- Зміни серцевого ритму. Задишка або, навпаки, прискорене серцебиття під час будь-якої фізичної активності є однією з ознак ендокринного захворювання.
- Сонливість. Якщо важко прокидатися зранку і навіть після 12 годин сну почуваєтеся втомленими – це причина звернутися до ендокринолога.
- Проблеми з лібідо. Щитоподібна залоза впливає і на вироблення гормонів, які відповідають за сексуальний потяг. Відтак, якщо без вагомої причини виникають проблеми з лібідо, то краще здати аналіз на рівень тиреотропіну (ТТГ).
- Неуважність. Чимало людей списують її на забудькуватість або сприймають її, як рису свого характеру. Але погіршення пам'яті та працездатності може бути симптомом захворювання і може відновитися після лікування.
- Ламкість нігтів і волосся. Ця проблема стосується не лише волосся на голові, а й брів та вій. Зазвичай, волосяний покрив відновлюється, коли рівень гормонів унормовується.
- Біль у м'язах. Низький рівень гормонів щитоподібної залози призводить до пошкодження нервових закінчень, через що можуть з'являтися судоми, біль у м'язах та оніміння кінцівок.