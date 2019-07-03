Заборона матюків: Супрун пояснила, коли ненормативна лексика може бути корисною
Очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, у яких випадках наука виступає "за" вживання ненормативної лексики.
За словами Уляни Супрун, законопроект про заборону матюків більше пасує Північній Кореї, аніж сучасній європейській державі. Вона назвала цю ініціативу – способом привернення уваги до своєї особистості. Зазначимо, що законопроект зареєструвала на сайті Верхової Ради нардеп Ольга Богомолець.
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Коли матюкатися корисно?
Коли застосована лайка, що описує наше ставлення до ситуації, і не спрямована образити співрозмовника. Дослідження показують, що саме така лайка і застосовується в побуті найчастіше. Вона призводить до нейтральних чи позитивних наслідків.
Ці нейромедіатори беруть участь в знеболенні чи задоволенні. Слова на “б” чи “с” не замінять якісної анестезії, але дослідження показали ефективність лайки в зменшенні болю, посилення серцебиття і підвищення больового порогу. Якщо нам важко і ми одним словом це висловили, мозок це сприймає як запуск програми захисту і нападу – “тримайся!”
Розуміти і висловлювати свої емоції – корисно для здоров’я та спілкування. Спостереження за людьми, які прожили понад сто років, показало, що, окрім інших чинників, довгожителів об’єднує вільне висловлення своїх емоцій. А ось тривале пригнічення емоцій, замість їх проявлення (так зване репресивне опанування емоцій) пов’язане з вищою захворюваністю на рак і гіпертензію.
Вживання матюків в спілкуванні в низці випадків вказує на близькість людей і хороший емоційний контакт між ними. Коли колеги починають між собою матюкатися, значить, вони стали командою – такі дослідження. Але ненормативна лексика в офіційних промовах сприймається як некомпетентність, так що будьте уважні.
Як в мозку виникають матюки?
Лайки обробляються глибокими древніми ділянками мозку, зокрема, амигдалою та базальними гангліями.
Амигдала відповідає і за бажання лаятися, коли щось впало на ногу, і за переляк та відчуття загрози, коли матюкаються нам в обличчя з метою образити. У тварин також саме амигдала залучена в крики в разі загрози чи травми (котові наступили на хвоста і він зойкнув). Але в людей стара ділянка мозку пов’язалася із новою мовною надбудовою – обсценною лексикою, яку свідомість зазвичай фільтрує як табуйоване явище.
Коли матюки можуть нашкодити?
Важливо, що матюками слід користуватися в найпотрібніший момент, а не розмовляти ними постійно. Інакше мозок звикає і перестає сприймати лайку як щось екстраординарне.
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