З'їдаємо щотижня 5 грамів мікропластику: чим він небезпечний

Щотижня кожен з нас з'їдає в середньому стільки пластика, скільки йде на виробництво однієї банківської карти (тобто, близько 5 грамів). Основні джерела мікропластику в нашому раціоні – питна вода, морепродукти, пиво і сіль.

Про це йдеться у звіті Всесвітнього фонду дикої природи (WWF).

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Але є і хороші новини – однозначних доказів того, що пластик нам шкодить, немає. Дослідження морських тварин показують, що поглинання пластика скорочує тривалість їхнього життя і погіршує здатність до розмноження, але це не точно, пише GIZMODO.



Мікропластик є в багатьох продуктах харчування

Мікропластик – що це? Це крихітні частинки пластику (точніше полімеру, основи пластикової маси). Вони є найбільшим забруднювачем довкілля. Часто в декоративних та економічних цілях його додають до косметики чи засобів гігієни. Мікропластик утворюється й з пластикового сміття (одноразовий посуд, пакети, тощо). Воно розпадається на дрібні, але тверді частинки, які втягують у себе токсичні речовини.

А наукових проектів, де б оцінювався вплив мікропластику на здоров'я людей, поки дуже мало. Науковці вважають, що вдихання таких частинок може порушити роботу легенів, підвищувати ризик ожиріння і раку, шкодити розвитку дітей.

Ще один привід скептично ставитися до даних WWF: вчені вимірювали концентрацію мікропластику в продуктах за допомогою пластикової лабораторного посуду. Тому її крихітні частинки могли потрапляти в зразки досліджуваного повітря і спотворювати результати експерименту.

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