Росіяни змушені були відступити, – активіст з Херсона пояснив, які дії ЗСУ вплинули на окупанта

Збройні Сили України змусили російських окупантів піти на черговий "жест доброї волі" на Херсонщині. Вони зробили цей процес неминучим для загарбників.

Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. За його словами, проблеми в окупантів почалися через Снігурівку Миколаївської області, за яку довгий час тривали запеклі бої.

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ЗСУ наблизилися до звільнення цього логістичного вузла. Якби окупанти не почали робити черговий "жест доброї волі", то в них міг би посипатися фронт.

Мій настрій трохи раніше покращився. Коли зрозумів, що під Снігурівкою сталося те, чого й очікували від наших… Вони зробили цей процес неминучим для окупантів в найближчому майбутньому. Росіяни були змушені робити "жест доброї волі" чи так звані "маневри з перегрупування",

– вважає Молчанов.

Окупанти скаржаться, що їх знищують на переправах

Як наголошує Молчанов, росіяни почали скиглити, що їх вже знищують на передислокації на лівий берег. Хоча до цієї інформації варто ставитися критично, адже вони наводять дані про 50% втрат під час переправ. Тобто на 1 "врятованого" на лівий берег йде 1 знищений окупант.

Він сумнівається, що втрати в окупантів настільки великі під час переправ. Хоча визнає, що українські військові регулярно б'ють по скупченнях російських загарбників.

Це не хитрий план, а відступ. Шансів в окупантів на хитрощі вже не залишилося. Ще Інститут вивчення війни казав, що окупанти можуть спробувати обороняти саме Херсон. Але там немає камікадзе, які пішли б на це. Бо це – 100-відсоткова загибель,

– наголошує Молчанов.

Росіяни, ймовірно, готують "жест доброї волі" на правобережжі Херсонщини