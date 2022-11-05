Що відбувається на Херсонщині та чи зможуть ЗСУ форсувати річку Дніпро: відповідь експерта

Є інформація, що росіяни змушують "евакуюватися" не тільки місцеве населення, але й починають відводити артилерію. Складно відповісти, чи це правда і, чи окупанти не вдаються до військових хитрощів.

Про це для 24 каналу розповів військовий експерт, аналітик Андрій Харук.

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"З точки зору військової логіки, залишити правобережжя для росіян навіть було б вигідно, оскільки на лівому березі вони б отримали серйозну водну перешкоду у вигляді Дніпра, який нам форсувати було б складно", – сказав експерт.

Чекають вдалого моменту

За словами Харука, інша річ, наскільки це прийнято в політичному сенсі для окупантів. Херсон – це єдиний обласний центр загарбаний росіянами після 24 лютого. Як зазначив експерт, з точки зору ворога – це територія Росії, хоча цього ніхто не визнає. Пояснити відступ власним громадянам буде складно.

На Харківщині наші військові вичекали потрібний момент. У цьому і полягає талант і мистецтво командира – розуміти, коли потрібно вдарити. Очевидно, що на Херсонщині це "коли" ще не настало, – сказав Харук.

Він розповів, що останній пакет військової допомоги від США допоможе форсувати Дніпро. Там не дарма фігурують сорок бронекатерів, які призначені для дій на річках.

"Лівобережжя Херсонщини можна визволяти не лише форсуючи Дніпро, але й завдаючи удару з півночі Запоріжжя", – додав Харук.

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