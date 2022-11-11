Звільнення має кілька етапів, – у Міноборони пояснили ситуацію навколо Херсона

У Міноборони прокоментували ситуацію в Херсоні. Ганна Маляр підтвердила, що у місто зайшли спецпідрозділи ЗСУ.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час єдиного телемарафону розповіла, що у Херсон зайшли спеціальні підрозділи. Вона також натякнула, що офіційно мають право заявляти про події на фронті: президент, Міноборони та Генштаб, тож попросила українців ще трішечки потерпіти, пише 24 канал.

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Звільнення відбувається в декілька етапів: що відбувається у Херсоні зараз

Маляр пояснила, що сьогодні у Херсон зайшли перебувають спецпідрозділи. Проте основні війська ЗСУ перебувають на підступах до міста.

Наразі війська знаходяться на підступі до міста, в Херсон зайшли спецпідрозділи, тобто це початковий етап. Так, ми починаємо повертати це місто, але ми мусимо говорити офіційну інформацію. Офіційно цієї інформації від Генштабу, Міноборони й Верховного головнокомандувача не було. Йде процес,

– сказала вона.

Вона нагадала, що звільнення населених пунктів відбувається в декілька етапів.