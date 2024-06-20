Російські окупанти обстріляли Херсон: місто залишилось без світла

Російські війська знову обстріляли енергетичну інфраструктуру України у ніч на 20 червня. Зокрема, без світла залишився Херсон.

Нагадаємо, що через нічну атаку Росії Укренерго змушені були збільшити обсяг обмежень енергопостачання для населення. Втім, вони не будуть стосуватися об'єктів критичної інфраструктури.

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Яка ситуація зі світлом у Херсоні

За словами голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, місто залишилося без світла через російські обстріли.

Енергетики уже стали до аварійно-відновлювальних робіт та усувають наслідки ворожого удару,

– написав він.

Водночас кореспонденти Суспільного повідомили, що в деяких районах міста вже почало відновлюватися електропостачання.

До слова, під час нічної атаки росіян було пошкоджено енергооб'єкти у 4 областях. Пошкоджено обладнання на об'єктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській областях.

Зокрема, було знеструмлено 218 тисяч споживачів у 427 населених пунктах Вінницької області. Також є інформація про знеструмлення 7273 абонентів у 10 населених пунктах Київської області.