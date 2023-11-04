Росіяни атакували Херсон з лівого берега: через обстріл Корабельного району загинув чоловік

Росіяни вкотре вдарили по Херсону — під ворожий вогонь потрапив Корабельний район міста. Внаслідок атаки відомо про поранених, одна людина перебуває у лікарні у важкому стані.

Окупанти вкотре вдарили по цивільному об'єкту мирного міста. Російський снаряд влучив прямо у подвір'я одного з будинків.

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Нова російська атака

Оновлення. Окупанти знову тероризували місто. Близько 16:40 Роман Мрочко повідомив, що в обласному центрі знову гучно.

У Херсоні лунають потужні вибухи! Армія Росії обстрілює місто з тимчасово окупованого лівого берега,

– написав він.

Начальник Херсонської МВА попросив жителів перейти до більш безпечних місць. Він закликав їх берегти себе та своїх близьких.

До цього близько опівдня російська армія обстріляла Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. Окупанти атакували Корабельний район міста з артилерії.

Наразі відомо про трьох містян, які отримали поранення. Жінка 82 років та 84-річний чоловік доправлені до лікарні каретою "швидкої". Жінка у тяжкому стані. Ще одна містянка отримала травму ноги.

Російський снаряд влучив прямо у подвір'я багатоповерхівки – у той час там перебували постраждалі. Також потужна вибухова хвиля повибивала скло у вікнах будинку.

Є загиблий: що відомо

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко о 19:32 повідомив про наслідки обстрілу.

Близько 19:00 у результаті ворожого обстрілу з боку військових Росії у центральній частині Херсона загинув чоловік і була поранена жінка. Подробиці встановлюють,

– написав він.

У наступному повідомленні він уточнив інформацію: чоловікові, який загинув унаслідок ворожого обстрілу середмістя Херсона, було 55 років. На жаль, він отримав вибухову травму, несумісну з життям.

Жінці 52 роки, вона дістала множинні осколкові поранення різних частин тіла. Обоє під час атаки були на вулиці.

У поліції відреагували

Правоохоронці уже відкрили кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни. Розпочато досудове розслідування.

Наслідки російського обстрілу Херсона / Херсонська ОВА

Обстріли Херсона росіянами