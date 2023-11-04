Росіяни атакували Херсон з лівого берега: через обстріл Корабельного району загинув чоловік
Джерело:Роман Мрочко
Росіяни вкотре вдарили по Херсону — під ворожий вогонь потрапив Корабельний район міста. Внаслідок атаки відомо про поранених, одна людина перебуває у лікарні у важкому стані.
Окупанти вкотре вдарили по цивільному об'єкту мирного міста. Російський снаряд влучив прямо у подвір'я одного з будинків.
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Нова російська атака
Оновлення. Окупанти знову тероризували місто. Близько 16:40 Роман Мрочко повідомив, що в обласному центрі знову гучно.
У Херсоні лунають потужні вибухи! Армія Росії обстрілює місто з тимчасово окупованого лівого берега,
– написав він.
Начальник Херсонської МВА попросив жителів перейти до більш безпечних місць. Він закликав їх берегти себе та своїх близьких.
До цього близько опівдня російська армія обстріляла Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. Окупанти атакували Корабельний район міста з артилерії.
Наразі відомо про трьох містян, які отримали поранення. Жінка 82 років та 84-річний чоловік доправлені до лікарні каретою "швидкої". Жінка у тяжкому стані. Ще одна містянка отримала травму ноги.
Російський снаряд влучив прямо у подвір'я багатоповерхівки – у той час там перебували постраждалі. Також потужна вибухова хвиля повибивала скло у вікнах будинку.
Є загиблий: що відомо
Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко о 19:32 повідомив про наслідки обстрілу.
Близько 19:00 у результаті ворожого обстрілу з боку військових Росії у центральній частині Херсона загинув чоловік і була поранена жінка. Подробиці встановлюють,
– написав він.
У наступному повідомленні він уточнив інформацію: чоловікові, який загинув унаслідок ворожого обстрілу середмістя Херсона, було 55 років. На жаль, він отримав вибухову травму, несумісну з життям.
Жінці 52 роки, вона дістала множинні осколкові поранення різних частин тіла. Обоє під час атаки були на вулиці.
У поліції відреагували
Правоохоронці уже відкрили кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни. Розпочато досудове розслідування.
Наслідки російського обстрілу Херсона / Херсонська ОВА
Обстріли Херсона росіянами
- Вдень 2 листопада окупанти поцілили в об'єкт критичної інфраструктури у Херсоні. Через це у деяких користувачів перебої з електропостачанням.
- Днем раніше ворог вдарив по центру Херсона, внаслідок чого загинула працівниця військової адміністрації. Також поранення отримали ще двоє містян, одну з постраждалих доправили до лікарні у важкому стані.
- В останній день жовтня окупанти вдарили FPV-дроном в евакуаційний автобус. Волонтери допомагали евакуюватися мешканцям одного із сіл Бериславщини. Відомо про 2 постраждалих.