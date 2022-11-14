Вірять у "договорняк" між США та Росією, – Молчанов розповів про дії окупантів на лівому березі

Після успішного наступу ЗСУ російські окупанти втекли з Херсона та відступили на лівий берег Дніпра. Серед загарбників зараз поширюється думка про наявність якогось "договорняка" керівництва Росії зі США.

Про це 24 каналу сказав херсонський активіст Володимир Молчанов. На його думку, ключовими пунктами для визначання намірів окупантів зараз є Скадовськ та Чаплинка.

Зверніть увагу Ленд-ліз від росіян: яку техніку залишили окупанти під час втечі з Херсона

Окупанти вірять у "договорняк" між США та Росією

Молчанов зазначив, що російські окупанти організували свою оборону на лівому березі Херсонщини, але є можливості обходити її з тилу. Саме завдяки цьому вона виявиться недієздатною.

Тим паче, що у росіян зараз спостерігаю такі настрої. По-перше, знову, як і було з правобережжям, з'являється самозаспокійлива у них думка про те, що є якийсь "договорняк", як вони це називають, між Сполученими Штатами й Росією,

– заявив херсонський активіст.

За його словами, окупанти вважають, що, мовляв, США на щось розміняли. Тобто Путін домовився про відступ і щось натомість отримав від Сполучених Штатів – гроші, зернову угоду чи будь-що інше.

Молчанов розповів про дії росіян на лівому березі Херсонщини та настрої, які панують серед них: дивіться відео

Чому такі настрої панують серед росіян

Молчанов зазначив, що загарбницька армія, з одного боку визнала, що її оборона є безнадійною. З іншого, коли росіяни справді почали відступати з правобережжя Херсонщини, то у них поширилися думки про те, що вони могли там ще триматися.

Далі все це виливається в те, що зараз у них така думка шириться вже про лівий берег. Тобто вони вважали, коли Україна почала обстрілювати переправи з ними під час їхнього відступу, що це якийсь підступний удар у спину. Ми так не домовлялися, мовляв,

– сказав херсонський активіст.

Він зауважив, що окупанти самі себе у чомусь переконують і зараз вони роблять те ж саме, особливо, з огляду на оголошену евакуацію та здійснене вивезення всіх можливих колаборантів із прибережних локацій на лівому березі.

Вони проводять такі аналогії, так само було на правому березі й тому, дійсно, вже не намагаються принаймні в районах нової Каховки чи Голої Пристані розповідати, що Росія тут назавжди,

– заявив Молчанов.

Тобто, додав він, пропаганда як така відсутня. А всі місцеві мешканці кажуть, що, крім військових російських патрулів, нічого не залишилося. Тож схоже на те, що карателі втекли з прибережних локацій на лівому березі.

На думку активіста, ключовими пунктами для визначання намірів окупантів є Скадовськ та Чаплинка. Генічеськ має бути в останню чергу, тому що до нього зараз ще немає доступу з нашої далекобійної зброї.

Звільнення Херсона: головне