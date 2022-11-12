Які небезпеки залишилися в Херсоні від російських військ: пояснення Жданова

Майже щоночі від російських обстрілів страждають Нікополь та Марганець. На жаль, Херсон може поповнити цей список.

Про це у себе на ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 канал. Він також зазначив, що тепер російська артилерія з лівого берега може діставати до Херсону.

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Але, за словами Олега Жданова, Миколаїв вже не так страждатиме від руйнувань, бо до міста не діставатимуть С-300 та реактивна артилерія.

На Херсон ще чекає довгий процес розмінування – потрібно розмінувати не лише площу, а й будинки. Тому я б наполягав на тому, аби херсонці поки не повертались додому – поки що надто небезпечно,

– резюмує Жданов.

Разом з відходом з міст, росіяни грабують все, що можна вивезти. Також вони зруйнували все – вежі мобільного зв’язку, котельні.

Олег Жданов закликав поки не повертатись у Херсон: дивіться відео

Херсон знову під українським знаменом – як це було

11 листопада спецпідрозділи ЗСУ зайшли у Херсон. Місцеві мешканці зі сльозами на очах зустріли українських захисників на площі, скандуючи "ЗСУ". У ГУР повідомили, що Херсон повертається під контроль України й до міста заходять частини ЗСУ.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр нагадала, що звільнення населених пунктів відбувається в декілька етапів. За її словами, у Херсон зайшли спецпідрозділи. Проте основні війська ЗСУ перебувають на підступах до міста.

А у Генштабі ЗСУ заявили, що підрозділи наших військ в деяких місцях вже дійшли до правого берега Дніпра. Раніше у мережі опублікували відео з машини росіян, які їдуть з Херсона. На записі окупанти жаліються на тиск з боку українських військ і буквально плачуть через від'їзд на свою Батьківщину.

У Міністерстві оборони Великої Британії припустили, що до відступу росіяни почали готуватися раніше, ніж 11 листопада, ще наприкінці жовтня. Натомість жителі Херсона вийшли на вулиці, аби зустріти українських військових та відсвяткувати звільнення.