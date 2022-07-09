У Херсоні чутно потужні вибухи: ймовірно, детонують російські склади боєприпасів, – ЗМІ
Джерело:"Суспільне Херсон"
Зранку 9 липня мешканці тимчасово окупованого Херсону почули вибухи. Ймовірно, детонують ворожі склади боєприпасів.
Місцевий журналіст Костянтин Риженко написав, що близько 8 ранку були прильоти "прильоти" по Чорнобаївці. Наразі там видно чорний дим. Згодом "прильоти" повторилися, але вже у зовсім іншому місці.
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Могло "прилетіти" у ворожі склади
Спершу "прилетіло" близько 8 ранку. Тоді, вочевидь, підірвалися склади окупантів. Вони досить довго детонують – місцеві мешканці чують багато вибухів у районі одного й того ж місця. Офіційної інформації про те, що трапилось, поки що немає. За попередньою інформацією, "прилетіло" в Чорнобаївку.
Дим над Чорнобаївкою / Фото Костянтин Риженко
Але близько 9 ранку "прильоти" повторилися. Є ще одне влучання, проте вже в інше місце. Місцеві жителі Херсона не можуть зрозуміти, куди саме "прилетіло", проте вибухи лунають сильні.
Не пам'ятаю такої детонації БК, ось скільки була Чорнобаївка, а таку детонацію бачу і чую вперше,
– написав Костянтин Риженко.
Окупанти переполошилися
російські загарбники у паніці. На фоні вибухів у небі видно масові запуски ракет – ймовірно, працює ППО. У небі почала літати авіація.
Небо над Херсоном 9 липня / Скриншот з відео
Також місцеві жителі повідомляють, що в деяких місцевих жителів зник зв'язок та електрика. Згодом на місці одного з "прильотів" почалась велика пожежа.
Зауважимо, що вчора, 8 липня, неподалік Чорнобаївки теж пролунало багато вибухів – було чутно, як детонує боєкомплект та працює ППО.
Останніми днями ЗСУ активно знищують склади ворога на Херсонщині
- Зранку 8 липня українські військові вгатили по ворогові в Новій Каховці, знищивши ППО, БК та ліквідувавши кілька десятків живої сили.
- Того ж дня стало відомо, що кілька днів тому ЗСУ знищили два командних пункти російської армії на Херсонському напрямку. Наразі триває розслідування наслідків.
- Окрім ЗСУ, на тимчасово окупованих територіях Херсонщини продовжують активно працювати партизани. Днями їм також вдалося знищити ворожий склад боєприпасів.
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